Пройдуть, де нема доріг: Норвегія передає Україні 50 транспортерів M548
В рамках військової допомоги Норвегія передасть Україні 50 гусеничних транспортерів M548, необхідних для перевезення вантажів у районах, де немає доріг.
Про це заявив міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам.
Машина на гусеничному ходу має міжнародну назву M548, а норвезька версія позначається як NM199.
Вона здатна пересуватися на місцевості, недоступній для колісної техніки, тобто перевозити боєприпаси, продовольство та воду українським військам, які перебувають у польових умовах.
Наразі ці траспортери перебували на зберіганні у Збройних силах Норвегії і перед переданням Україні проходять технічне обслуговування.
Раніше Норвегія вже передала Україні наземні системи протиповітряної оборони NASAMS та основні бойові танки. Уряд також вирішив ще у серпні передати Україні бойові літаки F-16.
Фото: Trygve Hongset, Norwegian Armed Forces
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