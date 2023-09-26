Норвегия выделит Украине $92 млн для прохождения еще одной военной зимы

Норвегия выделит 1 млрд крон ($92 млн) на гуманитарную помощь Украине.

Такое решение во вторник, 26 сентября, объявило норвежское правительство.

Гуманитарное финансирование направлено на обеспечение наиболее уязвимых слоев населения, детей, беженцев и внутренне перемещенных лиц жизненно необходимой помощью, такой, как “убежище, еда, вода и санитария, образование, здравоохранение и психосоциальная поддержка, а также защита от сексуального и гендерного насилия”, отмечается в пресс-релизе правительства.

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— Жестокая война России наносит большие страдания украинскому гражданскому населению. Украинцы нуждаются в нашей помощи, чтобы пережить еще одну зиму войны, — заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Помощь будет распределена через действующие программы для Украины, созданные ООН и Красным Крестом.

Напомним, ранее Норвегия сообщила о намерении передать Украине партию гусеничных транспортеров M548, которые позволяют перевозить грузы в районах с отсутствием дорог.

Также норвежское правительство передаст Украине зенитные ракеты для немецких систем ПВО IRIS-T.

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