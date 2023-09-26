Норвегия выделит Украине $92 млн для прохождения еще одной военной зимы
Норвегия выделит 1 млрд крон ($92 млн) на гуманитарную помощь Украине.
Такое решение во вторник, 26 сентября, объявило норвежское правительство.
Гуманитарное финансирование направлено на обеспечение наиболее уязвимых слоев населения, детей, беженцев и внутренне перемещенных лиц жизненно необходимой помощью, такой, как “убежище, еда, вода и санитария, образование, здравоохранение и психосоциальная поддержка, а также защита от сексуального и гендерного насилия”, отмечается в пресс-релизе правительства.
— Жестокая война России наносит большие страдания украинскому гражданскому населению. Украинцы нуждаются в нашей помощи, чтобы пережить еще одну зиму войны, — заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.
Помощь будет распределена через действующие программы для Украины, созданные ООН и Красным Крестом.
Напомним, ранее Норвегия сообщила о намерении передать Украине партию гусеничных транспортеров M548, которые позволяют перевозить грузы в районах с отсутствием дорог.
Также норвежское правительство передаст Украине зенитные ракеты для немецких систем ПВО IRIS-T.
Загрузка
Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко