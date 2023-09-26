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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Болгарія хоче віддати Україні на запчастини непридатні для використання ЗРК С-300

ЗРК С-300
Фото: Getty Images

Депутати від трьох партій 26 вересня внесли до парламенту Болгарії проєкт рішення про передання Україні непридатних ЗРК С-300, переважно для використання як запасних частин.

Військові визнали ці ракетні комплекси непридатними для експлуатації, а їх ремонт у Болгарії неможливий. Водночас Україна може розібрати їх на запчастини.

Цим проєктом також передбачено передання надлишкових набоїв калібру 5,56 мм зі складів Міністерства внутрішніх справ.

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Болгарські депутати вважають, що комплекс С-300 покращить захист українських міст від російських повітряних атак, а набої підійдуть до стрілецької зброї, наданої НАТО.

Перед голосуванням у парламенті цей проєкт має розглянути комітет з питань оборони. У разі схвалення Міноборони Болгарії вирішуватиме, скільки таких ЗРК та набоїв передати Україні.

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Джерело: The Sofia Globe

Болгарія, Війна в Україні, Зброя для України, Російська агресія, Україна-Болгарія
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