Болгарія хоче віддати Україні на запчастини непридатні для використання ЗРК С-300

Депутати від трьох партій 26 вересня внесли до парламенту Болгарії проєкт рішення про передання Україні непридатних ЗРК С-300, переважно для використання як запасних частин.

Військові визнали ці ракетні комплекси непридатними для експлуатації, а їх ремонт у Болгарії неможливий. Водночас Україна може розібрати їх на запчастини.

Цим проєктом також передбачено передання надлишкових набоїв калібру 5,56 мм зі складів Міністерства внутрішніх справ.

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Болгарські депутати вважають, що комплекс С-300 покращить захист українських міст від російських повітряних атак, а набої підійдуть до стрілецької зброї, наданої НАТО.

Перед голосуванням у парламенті цей проєкт має розглянути комітет з питань оборони. У разі схвалення Міноборони Болгарії вирішуватиме, скільки таких ЗРК та набоїв передати Україні.

Уряд Болгарії у серпні схвалив надання нового пакету гуманітарної допомоги Україні на понад $162 тис.

Джерело: The Sofia Globe

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