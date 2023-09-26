Болгарія хоче віддати Україні на запчастини непридатні для використання ЗРК С-300
Депутати від трьох партій 26 вересня внесли до парламенту Болгарії проєкт рішення про передання Україні непридатних ЗРК С-300, переважно для використання як запасних частин.
Військові визнали ці ракетні комплекси непридатними для експлуатації, а їх ремонт у Болгарії неможливий. Водночас Україна може розібрати їх на запчастини.
Цим проєктом також передбачено передання надлишкових набоїв калібру 5,56 мм зі складів Міністерства внутрішніх справ.
Болгарські депутати вважають, що комплекс С-300 покращить захист українських міст від російських повітряних атак, а набої підійдуть до стрілецької зброї, наданої НАТО.
Перед голосуванням у парламенті цей проєкт має розглянути комітет з питань оборони. У разі схвалення Міноборони Болгарії вирішуватиме, скільки таких ЗРК та набоїв передати Україні.
Уряд Болгарії у серпні схвалив надання нового пакету гуманітарної допомоги Україні на понад $162 тис.
Джерело: The Sofia Globe
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко