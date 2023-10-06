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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Пригожин і ПВК Вагнера планували держпереворот у Молдові – Санду

Президентка Молдови Мая Санду
Фото: Depositphotos

Найманці приватної військової компанії Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним намагалася організувати державний переворот у Молдові. Цим планам вдалося запобігти.

Про це розповіла президентка Молдови Мая Санду в інтерв’ю виданню Financial Times.

За її словами, власник ПВК Пригожин планував переворот на початку цього року.

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Згідно з планом, антиурядові протести в Молдові мали перерости в “насильницькі” і призвести до повалення уряду та президента.

– За інформацією, що є у нас, це був план, підготовлений командою Пригожина… Ситуація справді драматична, і ми маємо захистити себе, – наголосила Санду.

РФ націлилася на вибори в Молдові

Наступного місяця в Молдові пройдуть місцеві вибори. Як пояснила президентка, є докази, що РФ націлилася на них, щоб отримати політичний імпульс перед президентськими виборами наступного року і парламентськими в 2025 році.

Санду нагадала, що раніше Росія вдавалася до енергетичного шантажу щодо Молдови. А тепер агресор “має намір посилити тиск”.

– Вони спробували енергетику та зазнали невдачі. Вони намагалися повалити уряд, але й це не вдалося. А тепер вони намагаються масштабно втрутитись у наші вибори, використовуючи великі гроші, – розповіла Санду.

Вона уточнила, що Москва використовує різні методи, зокрема готівку та банківські картки, випущені в Дубаї, для контрабанди грошей до Молдови з метою підкупу виборців.

Спецслужби Молдови, зокрема, виявили щонайменше €20 млн російських коштів, які надходять до країни “в політичних цілях”. А реальна цифра, ймовірно, більша.

Крім того, зафіксовано факти польотів деяких громадян Молдови до Москви літаком через Вірменію. Назад вони поверталися з певними сумами коштів у євро.

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Мая Санду - президент Молдови

Що відомо про спробу держперевороту в Молдові

Вперше про плани РФ здійснити переворот у Молдові та встановити контроль над нею повідомив президент України Володимир Зеленський 9 лютого, під час виступу на спецзасіданні Євроради. Він посилався на дані української розвідки.

Згодом Мая Санду підтвердила інформацію. За її словами, план Москви передбачав диверсії, захоплення заручників та напади на будівлі органів держвлади.

Санду заявила, що Росія хоче скинути владу в Молдові, прикриваючись протестами опозиції. У цьому контексті вона згадала про причетність місцевої партії Шор. Ця політсила була організатором проросійських протестів у Молдові в 2022—2023 роках. Під час цих мітингів відбулися сутички з поліцією та затримання.

У червні Конституційний суд Молдови визнав неконституційною проросійську партію Шор за запитом уряду.

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Джерело: Financial Times
Майя Санду, Молдова, ПВК Вагнера, переворот, Пригожин
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