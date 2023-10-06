Пригожин и ЧВК Вагнера планировали госпереворот в Молдове – Санду
Наемники частной военной компании Вагнера во главе с Евгением Пригожиным пытались организовать государственный переворот в Молдове. Эти планы удалось предотвратить.
Об этом рассказала президент Молдовы Майя Санду в интервью изданию Financial Times.
По ее словам, владелец ЧВК Пригожин планировал переворот в начале этого года.
Согласно плану, антиправительственные протесты в Молдове должны были перерасти в “насильственные” и привести к свержению правительства и президента.
– По имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный командой Пригожина… Ситуация действительно драматична, и мы должны защитить себя, — подчеркнула Санду.
РФ нацелилась на выборы в Молдове
В следующем месяце в Молдове пройдут местные выборы. Как объяснила президент, есть доказательства, что РФ нацелилась на них, чтобы получить политический импульс перед президентскими выборами в следующем году и парламентскими в 2025 году.
Санду напомнила, что ранее Россия прибегала к энергетическому шантажу в отношении Молдовы. А теперь агрессор “намерен усилить давление”.
– Они попробовали энергетику и потерпели неудачу. Они пытались свергнуть правительство, но и это не удалось. А теперь они пытаются масштабно вмешаться в наши выборы, используя большие деньги, – рассказала Санду.
Она уточнила, что Москва использует различные методы, в том числе наличные и банковские карты, выпущенные в Дубае, для контрабанды денег в Молдову с целью подкупа избирателей.
Спецслужбы Молдовы, в частности, обнаружили по меньшей мере €20 млн российских средств, поступивших в страну “в политических целях”. А реальная цифра, вероятно, больше.
Кроме того, зафиксированы факты полетов некоторых граждан Молдовы в Москву самолетом через Армению. Обратно они возвращались с определенными суммами средств в евро.
Что известно о попытке госпереворота в Молдове
Впервые о планах РФ совершить переворот в Молдове и установить контроль над ней сообщил президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля, выступая на спецзаседании Евросовета. Он ссылался на данные украинской разведки.
Впоследствии Майя Санду подтвердила информацию. По ее словам, план Москвы предусматривал диверсии, захваты заложников и нападения на здания органов госвласти.
Санду заявила, что Россия хочет свергнуть власть в Молдове, прикрываясь протестами оппозиции. В этом контексте она упомянула о причастности местной партии Шор. Эта политсила была организатором пророссийских протестов в Молдове в 2022-2023 годах. Во время этих митингов произошли столкновения с полицией и задержания.
В июне Конституционный суд Молдовы признал неконституционной пророссийскую партию Шор по запросу правительства.
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