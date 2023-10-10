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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У США заявили про причетність Ірану до атак ХАМАСу

У США заявили про причетність Ірану до атак ХАМАСу

Іран довго підтримував палестинську терористичну організацію ХАМАС, тому певною мірою його можна вважати причетним до нападу на Ізраїль.

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в етері каналу MSNBC.

– Іран протягом тривалого часу підтримував ХАМАС та інші терористичні мережі в регіоні, надаючи їм ресурси, можливості та тренування, – сказав він.

В цьому сенсі Іран “замішаний” у нападі, вважає Кірбі.

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Водночас посадовець зазначив, що з погляду конкретних доказів безпосередньої участі Ірану у цьому нападі на Ізраїль у США “немає нічого”.

Війна в Ізраїлі

У суботу, 7 жовтня, ХАМАС заявив про початок масштабної військової операції проти Ізраїлю. Близько 06:30 ранку з території сектору Гази по Ізраїлю було випущено 2 200 ракет, за підрахунками Тель-Авіву, (очільник ХАМАСу Ісмаїл Ханія заявляв про 5 тис. ракет).

9 жовтня офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні з Газою.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що кампанія з розгрому ХАМАС “тільки почалася”.

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Ізраїль, Іран, Війна в Ізраїлі
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