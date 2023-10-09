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Розгром лише почався, ХАМАС переживатиме важкі та жахливі речі – Нетаньягу

Розгром лише почався, ХАМАС переживатиме важкі та жахливі речі – Нетаньягу
Фото: Getty Images

Кампанія з розгрому ХАМАС “тільки почалася”, а кількість убитих у Газі перевищила 500 осіб.

Про це, виступаючи після наказу про блокаду сектору Гази, повідомив прем’єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Він пообіцяв, що ХАМАС переживе “важкі та жахливі речі”. Звертаючись до влади на півдні країни, прем’єр-міністр сказав:

Зараз дивляться

– Я знаю, що ви пройшли через жахливі та важкі події. Держава не залишить каменя на камені, щоб допомогти вам. Ваше керівництво є дуже сильним у ці важкі дні, потрібен час. Обіймаю вас і усіх жителів. Ми всі з вами, і ми переможемо ХАМАС силою, великою силою.

Крім того, Нетаньягу закликав владу “стояти твердо, тому що ми збираємося змінити Близький Схід”.

– ХАМАС переживе важкі та жахливі речі. Кампанія проти угруповання тільки почалася, – говорить Нетаньягу.

Натомість ізраїльські ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих у секторі Газа сягнула 560, а інтенсивність ударів зросла у відповідь на масштабний напад.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, ХАМАС заявив про початок масштабної військової операції проти Ізраїлю. Близько 06:30 ранку з території сектору Гази по Ізраїлю було випущено 2 200 ракет, за підрахунками Тель-Авіву, (очільник ХАМАСу Ісмаїл Ханія заявляв про 5 тис. ракет).

9 жовтня офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні з Газою.

Також Ізраїль офіційно оголосив стан війни.

Джерело: The Telegraph
Ізраїль, Біньямін Нетаньягу, Війна в Ізраїлі
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