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Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Людству потрібен новий світовий порядок – Байден

Людству потрібен новий світовий порядок – Байден

Сполучені Штати можуть побудувати новий світовий порядок, якщо проявлять достатню сміливість і впевненість у собі.

З такою заявою виступив американський лідер Джо Байден на передвиборчому приватному прийомі зі збору коштів у Білому домі, а розшифровку його промови опублікувала Адміністрація президента США.

За його словами, за останні 50 років старий світовий порядок видихався.

Зараз дивляться

Він нагадав, що Південна Корея і Японія об’єдналися в підтримці України, коли відбулося вторгнення Росії.

– Тому що вони розуміють, що якщо вони мовчатимуть, вони можуть бути наступними. Що відбувається на Тайвані, що відбувається в – що відбувається в Тайванській протоці, що відбувається в Індійському океані? Що відбувається в усьому світі? Тому я думаю, що в нас є можливість, якщо ми будемо достатньо сміливі й достатньо впевнені в собі, об’єднати світ так, як це ніколи не було. Протягом 50 років ми перебували в повоєнному періоді, коли це працювало до біса добре, але зараз це ніби видихнулося. Потрібен новий – новий світовий порядок, у певному сенсі, як це було зі світовим порядком, – вважає Байден.

Американський лідер додав, що за необхідних зусиль у США все вдасться.

– Назвіть мені хоч одну кризу, у яку ми коли-небудь потрапляли, і з якої ми не вийшли сильнішими в Америці. Назвіть мені хоч одну. Назвіть мені той випадок, коли ми увійшли і не вийшли сильнішими, – запитав він у присутніх.

Президент США додав, що у його країни “є реальна можливість об’єднати світ так, як цього не було вже давно”, тим самим поліпшивши світ, а не погіршивши його.

– Але, послухайте, ось у чому річ. Знаєте, на карту поставлено американську демократію, на мій погляд, у буквальному сенсі слова. Я знаю, що коли я виголосив цю промову 2020 року в Індепенденс-холі, люди подумали, що це гіпербола. Усі так думали, крім американського народу, – сказав він.

Джо Байден додав, що сьогодні республіканці, прагнучи перемогти на виборах, спробують забрати “всі основні права, які ми довгий час вважали само собою зрозумілими”.

Окремо американський лідер згадав 45-го президента США Дональда Трампа, який має намір балотуватися на пост глави Білого дому. Він нагадав, що Дональд Трамп веде дружбу з Путіним, і наголосив, що нові вибори в США стануть моментом істини.

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Байден

Фото: White House

Джерело: White House
Війна в Україні, Володимир Путін, Джо Байден, Дональд Трамп, США
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