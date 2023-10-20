Війни в Україні та Ізраїлі є переломним моментом для демократій – реакція України та світу на звернення Байдена

Напередодні президент США Джо Байден в Овальному кабінеті виступив зі зверненням до американського народу. У своїй промові він заявив, що американське лідерство тримає світ разом і тому треба продовжити фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.

За словами Байдена, це буде інвестиція в американську безпеку на кілька поколінь.

Американський президент також засудив бойовиків ХАМАСу та російського диктатора Володимира Путіна і заявив, що атаки на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали реакцію України та світових ЗМІ на промову Байдена.

Світові ЗМІ

Видання New York Times наголошує, що у своїй промові Байден навів аргументи, що допомога Сполучених Штатів Ізраїлю та Україні відповідає інтересам глобальної стабільності та національної безпеки.

За його словами, і Україна, і Ізраїль стоять перед загрозою знищення з боку тиранів і терористів. А коли терористи і диктатори не платять ціну за свій терор, вони спричиняють більше хаосу, смертей і руйнувань.

Раніше Джо Байден надіслав запит про надання допомоги двом країнам у розмірі 74 млрд доларів, які підуть на озброєння та військову техніку.

Американське видання The Washington Post зазначає, що заяви президента Джо Байдена щодо посилення військової допомоги Україні та Ізраїлю є яскравим свідченням його спроби пов’язати дві глобальні кризи, які торкнулися більшої частини його президентства.

Нагальним політичним питанням для Байдена є те, чи зможе він забезпечити підтримку громадськості для допомоги Ізраїлю та Україні, адже республіканці дедалі обережніше ставляться до надання більшої допомоги Україні. Хоча вони з ентузіазмом підтримують допомогу Ізраїлю.

Британське видання The Guardian також наголошує, що у своїй промові президент США намагався сплести воєдино конфлікти в Україні та на Близькому Сході, щоб переконати втомлених війною виборців і республіканців у необхідності виконання зобов’язань Сполученими Штатами.

Для Байдена обидві війни стали серйозним дипломатичним випробуванням. Хоча навряд чи можна порівнювати війни в Україні та на Близькому Сході, та для Байдена це спосіб переконати Конгрес не відступати від допомоги обидвом країнам.

Телеканал CNN також основну увагу звернув на те, що Байден пов’язав війни в Україні та Ізраїлі, адже вони є битвою між світовими демократіями і автократіями.

Джо Байден виклав ставки для американського народу, назвавши війни імперативом національної безпеки і критичним моментом для майбутнього американського лідерства і демократії в усьому світі. Президент зауважив, що противники і конкуренти зараз уважно спостерігають за діями Сполучених Штатів.

– Якщо ми відступимо і дозволимо Путіну знищити незалежність України, потенційні агресори в усьому світі надихнуться і спробують зробити те ж саме. Ризик конфлікту і хаосу може поширитися на інші частини світу – в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, особливо на Близькому Сході, – сказав Байден.

Оскільки громадська думка щодо надання військової допомоги Україні за останній рік зменшилася, Байден намагався пояснити цей процес, пов’язавши його з американськими робочими місцями. Адже воєнні склади США треба поповнювати після того, як певне озброєння поїхало до України. А це означає, що американці мають можливість працювати на заводах і виготовляти обладнанням, яке захищає Америку.

Варто зауважити, що громадська думка щодо допомоги США є неоднозначною.

Видання The Wall Street Journal зосередило увагу на словах Джо Байдена про перебування світу на так званому переломному етапі історії. І саме тому Америка має продовжити допомагати що Україні, що Ізраїлю боротися.

За словами президента, американські цінності роблять із США партнера, з яким хочуть працювати інші країни. А тому піддати все це ризику і піти від України і повернутися спиною до Ізраїлю того не варте.

Видання Spiegel наголошує, що США просто не можуть і не дозволять перемогти терористам на кшталт ХАМАСу або тиранам на кшталт лідера Кремля Володимира Путіна.

Запропонований президентом США новий пакет допомоги, сума якого поки не називається, має подбати, про те, щоб на Близькому Сході бачили в Ізраїлі сильного гравця, а Україна – продовжувала захищати себе від Росії.

Гроші на допомогу має виділити Конгрес, але зараз Палата представників Конгресу не має лідера. Також залишається відкритим питання, чи матиме такий пакет шанси, коли парламент знову повноцінно запрацює.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за підтримку і наголосив, що мета для обидвох країн є спільною — захистити вільний спосіб життя для всіх наших народів.

Зеленський також подякував Вашингтону за непохитну віру в те, що гуманізм, свобода, незалежність і міжнародний порядок, заснований на правилах, повинні завжди перемагати.

Посол України в США Оксана Маркарова назвала промову Байдена однією з найкращих за його каденцію. І це визнали навіть опозиційні політики».

— Така потужна і публічна позиція президента і двопартійна підтримка в Конгресі дає нам підстави для оптимізму щодо знаходження можливості схвалення запиту Адміністрації обома палатами Конгресу, — відзначила Маркарова.

Посол України так само подякувала Джо Байдену і США за підтримку України у боротьбі проти РФ.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що заклик Байдена продовжувати підтримувати Україну та Ізраїль – є питанням національної безпеки й для Штатів.

– Зараз йдеться про боротьбу демократії з автократичним світом, який останнім часом вирішив, що він має захопити величезну частину країн світу, щоб встановити там автократичний режим. Саме так трактується промова пана Байдена. Тому я більш ніж впевнений, що не тільки Сполучені Штати, а і всі без виключення партнери будуть надавати нам допомогу. Наше завдання – боронити нашу країну, вбивати ворога якомога більше, аби скорше досягти нашої перемоги, – заявив Данілов.

А ще секретар РНБО впевнений, що Україна неодмінно отримає нову допомогу від США.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.