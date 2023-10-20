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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Євросоюз розпочинає узгодження 12-го санкційного пакету проти РФ – ЗМІ

Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

Уже найближчими днями між Європейською комісією та країнами ЄС мають стартувати консультації щодо деталей 12-го санкційного пакету проти Росії.

Такі дані оприлюднив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк.

За його словами, консультації між Єврокомісією і послами країн Євросоюзу мають розпочатися вже цими вихідними.

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Члени ЄС розраховують досягнути домовленості у листопаді, “хоча ймовірніше, що це станеться в грудні”.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак тим часом наголосив, що 12-й пакет санкцій проти Росії “дуже необхідний”. А його важливими складовими можуть стати російська енергетика, військово-промисловий комплекс і технології.

Що відомо про підготовку нового санкційного пакету

Євросоюз затвердив 11-й пакет персональних та економічних санкцій проти РФ ще наприкінці червня.

Тож санкційна пауза суттєво затягнулася, на чому наголошував президент Володимир Зеленський.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що новий пакет ЄС може містити обмеження на торгівлю російськими алмазами. Крім того, європейські лідери можуть обмежити можливості Росії обходити санкції через треті країни, такі як Об’єднані Арабські Емірати та Туреччина.

Деякі країни-члени ЄС закликали запровадити обмеження проти ядерного сектору РФ, додаткові санкції щодо російського скрапленого природного газу та IT-послуг.

Лунали припущення, що санкції можуть містити рішення про використання прибутку від заморожених активів Центробанку РФ для допомоги Києву.

Володимир Зеленський на початку жовтня заявив, що 12-й пакет міститиме обмеження щодо керівництва російського Газпрому та ядерної галузі РФ.

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Європейський Союз, Війна в Україні, Санкції проти Росії
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