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Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Росії на території Афіпського НПЗ вибухнув дрон-“газонокосарка”

Вибух на Афіпському НПЗ

Після третьої ночі 29 жовтня в районі Афіпського нафтопереробного заводу у Сєверському районі Краснодарського краю РФ вибухнув безпілотник.

РосЗМІ з посиланням на місцевих жителів повідомляють, що перед вибухом чули звук, схожий на газонокосарку.

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У Росії на території Афіпського НПЗ вибухнув дрон-“газонокосарка”

Після цього над нафтопереробним заводом здійнялась заграва.

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