У Росії на території Афіпського НПЗ вибухнув дрон-“газонокосарка”
Після третьої ночі 29 жовтня в районі Афіпського нафтопереробного заводу у Сєверському районі Краснодарського краю РФ вибухнув безпілотник.
РосЗМІ з посиланням на місцевих жителів повідомляють, що перед вибухом чули звук, схожий на газонокосарку.
Після цього над нафтопереробним заводом здійнялась заграва.
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Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.Тетяна Доцяк