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Татьяна Забожко, редактор ленты

В России на территории Афипского НПЗ взорвался дрон-“газонокосилка”

Вибух на Афіпському НПЗ

После трех ночи 29 октября в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края РФ взорвался беспилотник.

РосСМИ со ссылкой на местных жителей сообщают, что перед взрывом слышали звук, похожий на газонокосилку.

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После этого над нефтеперерабатывающим заводом поднялось зарево.

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