В России на территории Афипского НПЗ взорвался дрон-“газонокосилка”
После трех ночи 29 октября в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края РФ взорвался беспилотник.
РосСМИ со ссылкой на местных жителей сообщают, что перед взрывом слышали звук, похожий на газонокосилку.
После этого над нефтеперерабатывающим заводом поднялось зарево.
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Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.Татьяна Доцяк