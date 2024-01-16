Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Літак А-50: ціна, характеристики та їхня кількість у РФ
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
ЗСУ збили два військові літаки РФ А-50 та Іл-22 над Азовським морем: що відомо
Вдарив, щоб не плакала: на Київщині батька підозрюють у вбивстві двомісячної доньки
Пожежу в київському ТРЦ спричинив 7-річний хлопчик – поліція
Світ
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Нічна бавовна: у Воронежі після серії вибухів запровадили надзвичайний стан

Воронеж

У Воронежі вночі прогриміла серія вибухів, у місті запровадили режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляють місцеві російські Telegram-канали.

Російське Міноборони стверджує, що на місто летіло вісім безпілотників і начебто всі дрони знешкодили.

Зараз дивляться

За словами місцевих жителів, від вибухів вибило шибки у вікнах, нібито уламки дрона влучили в житловий будинок, унаслідок чого сталася пожежа. У МНС РФ заявили про загоряння на площі 5 кв. м. у багатоквартирному будинку, але не уточнили причини.

Як повідомив мер Вадим Кстенін, унаслідок вибухів постраждали вікна в чотирьох житлових будинках на вулиці Острогозькій. У місті запровадили режим надзвичайної ситуації.

Водночас губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що внаслідок потрапляння у квартиру на вулиці Тепличній фрагментів збитого БпЛА, медична допомога знадобилася дівчинці 2013 року народження – у неї різані рани руки, ноги та шиї.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Один із російських Telegram-каналів повідомляє, що ціллю безпілотників міг бути аеродром Балтимор, що розташований поруч із вулицею Тепличною, де уламки дрона, попередньо, влучили в житловий будинок.

Читайте також
Звідки РФ атакує територію України – карта ворожих аеродромів
Карта аеродромів РФ

Нагадаємо, що 3 січня над Бєлгородом та Бєлгородським районом було чути вибухи – нібито спрацювала російська ППО.

Фото: скриншот

Безпілотники, Вибух, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Внаслідок атаки дронів на Одесу є постраждалі, спалахнули пожежі – ОВА
Нічна бавовна: у Воронежі після серії вибухів запровадили надзвичайний стан
РФ атакувала Харків ракетами С-300: є постраждалі, пошкоджено лікарню і триповерхову будівлю
Нічна бавовна: у Воронежі після серії вибухів запровадили надзвичайний стан
Це серйозний натяк: експерт спрогнозував, чи буде війна між НАТО і Росією
армія нато, армія Польщі, польські військові, військові НАТО
Іран та КНДР використовують безумство Путіна, поки в нього є ресурси, щоб їм платити – Зеленський
Володимир Зеленський
Обстріл росіянами Нью-Йорка та нічні вибухи у Воронежі: головні події ночі 16 січня
Нічна бавовна: у Воронежі після серії вибухів запровадили надзвичайний стан

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь