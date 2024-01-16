Нічна бавовна: у Воронежі після серії вибухів запровадили надзвичайний стан

У Воронежі вночі прогриміла серія вибухів, у місті запровадили режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляють місцеві російські Telegram-канали.

Російське Міноборони стверджує, що на місто летіло вісім безпілотників і начебто всі дрони знешкодили.

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За словами місцевих жителів, від вибухів вибило шибки у вікнах, нібито уламки дрона влучили в житловий будинок, унаслідок чого сталася пожежа. У МНС РФ заявили про загоряння на площі 5 кв. м. у багатоквартирному будинку, але не уточнили причини.

Як повідомив мер Вадим Кстенін, унаслідок вибухів постраждали вікна в чотирьох житлових будинках на вулиці Острогозькій. У місті запровадили режим надзвичайної ситуації.

Водночас губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що внаслідок потрапляння у квартиру на вулиці Тепличній фрагментів збитого БпЛА, медична допомога знадобилася дівчинці 2013 року народження – у неї різані рани руки, ноги та шиї.

Один із російських Telegram-каналів повідомляє, що ціллю безпілотників міг бути аеродром Балтимор, що розташований поруч із вулицею Тепличною, де уламки дрона, попередньо, влучили в житловий будинок.

Нагадаємо, що 3 січня над Бєлгородом та Бєлгородським районом було чути вибухи – нібито спрацювала російська ППО.

Фото: скриншот

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