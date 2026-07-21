Після початку повномасштабної війни територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) стали одними з найобговорюваніших державних установ.

Саме вони займаються військовим обліком, мобілізаційною роботою, оформленням документів для військовозобов’язаних, резервістів і ветеранів.

Розповідаємо, яка кількість ТЦК в Україні у 2026 році та скільки працівників входить до їхнього штату.

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Скільки ТЦК в Україні

За даними довідника Міністерства оборони України, кількість ТЦК в Україні у 2026 році становить 461.

До цієї мережі належать обласні, районні, міські, районні у містах та об’єднані ТЦК та СП. Саме тому їхня кількість значно більша, ніж областей чи районів у містах.

У більшості населених пунктів територіальні центри працюють за районним принципом. Як правило, в одному районі функціонує один ТЦК, хоча у великих містах через чисельність населення та обсяг мобілізаційної роботи їх може бути кілька.

Скільки працівників ТЦК в Україні

Колишній речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін розповідав в ефірі ICTV, скільки співробітників ТЦК в Україні. Він зазначав, що штат територіальних центрів комплектування передбачає 48 тис. посад. Але фактично службу та роботу в ТЦК несуть близько 36 тис. людей.

Серед них:

майже 7 тис. — цивільні працівники;

близько 3 тис. — жінки;

багато з працівників отримали поранення або проблеми зі здоров’ям під час служби на фронті.

Наразі ТЦК та СП продовжують працювати у підпорядкуванні Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Як змінилася робота ТЦК

Паралельно зі збільшенням навантаження змінюється й організація роботи територіальних центрів.

Так, наприкінці весни в Київському міському ТЦК повідомили, що після перегляду структури підрозділів охорони та оповіщення кількість мобільних груп оповіщення збільшили приблизно на 40%.

У центрі пояснили, що це стало частиною оновлення підходів до виконання мобілізаційних завдань. Зміни стосувалися не лише збільшення кількості груп, а й перегляду принципів їхньої роботи.

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