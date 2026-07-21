Російський військовий фрегат Неустрашимий провів рідкісні навчання з бойовою стрільбою в Ла-Манші неподалік узбережжя Великої Британії. Перед початком навчань екіпаж РФ вимагав, щоб британський патрульний корабель, який супроводжував судно, відійшов на безпечну відстань.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

Як РФ провела рідкісні бойові стрільби в Ла-Манші

Інцидент стався в понеділок приблизно за 40-45 морських миль на південь від Плімута. Російський фрегат оголосив про початок бойових стрільб, після чого британський патрульний корабель HMS Tyne, який стежив за його переміщенням, змінив позицію.

Зараз дивляться

Після цього Неустрашимий близько 30 хвилин проводив стрільби в міжнародних водах.

У Міністерстві оборони Великої Британії підтвердили, що Королівський флот контролював ситуацію протягом усього часу навчань.

– Російський військовий корабель, за яким стежив Королівський флот, провів навчання з бойовою стрільбою в міжнародних водах приблизно за 40 морських миль (близько 74 км, – Ред.) на південь від Плімута. Ми продовжуємо уважно відстежувати діяльність корабля та готові захищати національну безпеку Великої Британії, – заявив представник британського Міноборони.

Британські ЗМІ зазначають, що проведення бойових стрільб у міжнародних водах поблизу узбережжя іншої держави є рідкісною практикою. Водночас такі навчання не суперечать міжнародному праву, якщо про них завчасно повідомлено з дотриманням вимог безпеки.

Нагадаємо, протягом 2026 року російські військові кораблі регулярно з’являються поблизу британських вод.

Минулого місяця фрегат Адмірал Григорович відкрив попереджувальний вогонь неподалік британської прогулянкової яхти біля острова Вайт.

На тлі посилення морської активності Росії напруженість між Лондоном і Москвою залишається високою. Зокрема, нещодавно британські військові затримали в Ла-Манші нафтовий танкер, пов’язаний із РФ, після чого Москва пригрозила відповідними кроками.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.