В ЄС досягли прогресу у введенні податку на прибуток від заморожених коштів РФ – ЗМІ

Європейський Союз просувається в реалізації планів щодо введення податку на прибуток, отриманий від заморожених активів російського центрального банку, але при цьому вирішив не конфісковувати знерухомлені гроші, пише Bloomberg.

За даними агентства, міністри закордонних справ ЄС дали політичне схвалення на введення податку на прибуток у понеділок, і наприкінці цього тижня його обговорюватимуть посли країн блоку, за словами людей, обізнаних із цим питанням.

Союзники України загалом згодні з тим, що Росія має заплатити за шкоду, завдану її вторгненням. ЄС, країни Групи семи та Австралія заморозили близько $283 млрд активів російського Центробанку у вигляді цінних паперів і готівки, причому понад дві третини цих активів залишаються в ЄС. Більша частина активів у ЄС перебуває в кліринговій палаті Euroclear, де минулого року вони заробили близько €3 млрд.

Зараз дивляться

Глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель заявив журналістам у понеділок, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн блоку було досягнуто прогресу в питанні податку на надприбутки, і що обговорення буде продовжено.

– Я переконаний, що ми можемо просунутися вперед у цьому питанні, – заявив в інтерв’ю Bloomberg міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем, чия країна наразі головує в ЄС.

При цьому Bloomberg, посилаючись на свої анонімні джерела, вказує, що група країн, включно з Німеччиною, дала зрозуміти, що вони проти арешту російських активів через юридичні проблеми.

Вінсент Ван Петегем також розглядає цей варіант у критичному світлі.

– Я трохи більш неохоче ставлюся до цього, оскільки вважаю, що нам потрібне глобальне рівне ігрове поле, і ми також повинні бути впевнені, що це юридично обґрунтовано і не може вплинути на фінансову стабільність системних інститутів, таких як Euroclear, – сказав він.

Вилучення активів РФ і допомога Україні

Минулого року Служба зовнішніх зносин ЄС запропонувала багатоступеневий процес, в рамках якого спочатку будуть виявлені відповідні активи і визначено дії, які центральні депозитарії цінних паперів, що зберігають ці кошти, мають здійснити, перш ніж буде вжито наступних кроків.

Ці кроки визначатимуть порядок застосування податку на прибуток, отриманий від заморожених активів, і перерахування коштів до бюджету ЄС для використання в інтересах України. Перед перерахуванням коштів відніматимуться витрати і національні податки, повідомляло раніше агентство Bloomberg.

США нещодавно дали зрозуміти, що вони можуть бути готові до повного вилучення активів. Однак навіть менш значний крок з оподаткування прибутку просувається в ЄС повільно, оскільки кілька країн-членів і Європейський центральний банк стурбовані потенційним впливом цього кроку на стабільність євро.

Крім того, дебати про допомогу Україні досягли критичної точки, і виникли питання про нагальні потреби країни, охопленої війною. Близько 100 мільярдів доларів допомоги, як і раніше, залишаються в глухому куті через політичні процеси у Вашингтоні та Брюсселі.

Джерело : Bloomberg

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.