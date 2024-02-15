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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Швейцарії розслідують факти порушень санкцій проти РФ

Швейцарія - прапор
Фото: Depositphotos

У Швейцарії правоохоронці  розслідують можливі порушення санкцій проти Росії, через війну в Україні. 

Про це, як пише Reuters, повідомляють у Генпрокуратурі Швейцарії.

Зазначається, що перш ніж вирішити, як діяти, офіс розмовляє з посадовими особами Державного секретаріату з економічних питань, який курує санкції, і національного управління з боротьби з відмиванням грошей.

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– Наразі проводяться різні роз’яснення, – зазначили у відомстві, відмовившись повідомити, скільки справ розглядають.

Санкції проти Росії 

На сьогодні Швейцарія внесла до свого санкційного списку 1 422 фізичні особи й 291 організацію.

Країна заблокувала фінансові активи на суму близько 7,7 млрд швейцарських франків ($8,7 млрд).

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Війна в Україні, Розслідування, Санкції проти Росії, Швейцарія
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