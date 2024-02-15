У Швейцарії розслідують факти порушень санкцій проти РФ

У Швейцарії правоохоронці розслідують можливі порушення санкцій проти Росії, через війну в Україні.

Про це, як пише Reuters, повідомляють у Генпрокуратурі Швейцарії.

Зазначається, що перш ніж вирішити, як діяти, офіс розмовляє з посадовими особами Державного секретаріату з економічних питань, який курує санкції, і національного управління з боротьби з відмиванням грошей.

Зараз дивляться

– Наразі проводяться різні роз’яснення, – зазначили у відомстві, відмовившись повідомити, скільки справ розглядають.

Санкції проти Росії

На сьогодні Швейцарія внесла до свого санкційного списку 1 422 фізичні особи й 291 організацію.

Країна заблокувала фінансові активи на суму близько 7,7 млрд швейцарських франків ($8,7 млрд).

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