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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Маск зменшить час роботи у DOGE після падіння прибутків Tesla

Ілон Маск
Фото: Depositphotos

Час, який гендиректор компанії Tesla Ілон Маск витрачає на керівництво Департаментом урядової ефективності (DOGE), з травня значно скоротиться.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

Маск зменшить час роботи у DOGE

За словами Маска, він продовжить через DOGE підтримувати зусилля президента Дональда Трампа, щоб переконатися, що марнотратство і шахрайство не повернулися.

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За його словами, він продовжуватиме витрачати у DOGE день або два на тиждень на державні питання протягом часу, який буде необхідний Трампу.

Таку заяву Ілон Маск зробив після того, як його компанія повідомила про невтішні результати першого кварталу, зокрема про 20-відсоткове падіння доходів від продажу автомобілів Tesla і 71-відсоткове падіння чистого прибутку.

Окрім конкуренції з боку Китаю та старіння парку електромобілів, компанія нещодавно постраждала також від протестів у США та Європі, а також від шкоди, завданої бренду через зв’язки Маска з Трампом та його підтримку ультраправої німецької партії AfD.

На вебсайті DOGE зазначається, що скорочення робітників у держструктурах призвели до економії приблизно $160 млрд. За цей же період компанія Tesla втратила близько $600 млрд ринкової капіталізації.

Департамент DOGE також скоротив штати агентств, відповідальних за нагляд за компаніями Маска. Серед них – Комісія з цінних паперів і бірж, Федеральне управління цивільної авіації та Національна адміністрація безпеки дорожнього руху.

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