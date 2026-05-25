Антибалістичні засоби наразі є глобальним дефіцитом через війну з Іраном.

Україна активізує роботу з європейськими партнерами щодо виробництва систем антибалістичного захисту.

Також тривають дипломатичні консультації зі США, Україна розраховує на нові формати взаємодії.

Зеленський про потребу в засобах ППО

– Антибалістика зараз – це глобальний дефіцит через війну з Іраном, – заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок, 25 травня.

Він додав, що у співпраці зі США щодо розширення виробництва антибалістичних систем тривалий час не було відчутного прогресу.

Тому, за його словами, Україна зосереджується на пришвидшенні відповідних процесів у Європі.

– Щодо захисту неба. Ми говоримо з усіма партнерами щодо цього. На жаль, не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі – по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсязі, – сказав Зеленський.

Глава держави подякував президенту Франції Еммануелю Макрону та всім партнерам, які підтримують ідею пришвидшення відповідної роботи.

Також президент повідомив, що діалог зі Сполученими Штатами щодо їхньої можливої підтримки України триває.

– Програма PURL працює, ми за це вдячні. Європа допомагає нам фінансами. Але дуже потрібне і лідерство Сполучених Штатів, – наголосив президент.

Дипломатія з представниками США

За словами Зеленського, Україна очікує нові дипломатичні контакти з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Він наголосив, що Київ планує активізувати комунікацію з американським суспільством на різних рівнях.

– Очікуємо нові заходи дипломатичні з представниками президента Сполучних Штатів Америки. Також ми будемо активніше працювати з американським суспільством на різних рівнях – від Конгресу до громадських лідерів, – зауважив президент.

Він додав, що Україна готова передавати свій безпековий і технологічний досвід, здобутий під час війни, для поглиблення співпраці зі США.

– Все це ми Вашингтону запропонували. Дуже важливо, щоб були результати, – підсумував Зеленський.

Українські позиції на фронті

За словами президента, позиції України на фронті стали сильніші, однак ситуація залишається непростою.

– Завдяки дронам, різним нашим технологічним рішенням і мідлстрайкам та нашим далекобійним санкціям нам вдалося, вдалося стабілізувати фронт. Все непросто, – розповів глава держави.

За його словами, Україна активно обороняється і цього року “є більші результати, ніж раніше”.

