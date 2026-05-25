Партнери не повинні піддаватися російським погрозам нових ударів по Києву та інших містах, а мають відповідати рішучіше, посилювати конкретну підтримку та збільшувати пакети допомоги для України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Сибіга про погрози РФ про нові удари по Києву та Україні

– Ми зараз обговорюємо з партнерами, що не потрібно піддаватися російському шантажу. Ми це вже все проходили і знаємо. Коли він (Путін, – Ред.) підвищує цю риторику, то ескалює, намагається вплинути на так звану західну ментальність. То ядерні погрози, то спільні навчання на території Білорусі, – пригадав Сибіга.

За словами міністра, дії Росії можна вважати насміханням над усіма мирними зусиллями.

Зараз дивляться

На його думку, російське керівництво не виявляє жодних ознак зацікавленості у мирному процесі, а навпаки намагається здійснити ескалацію війни проти України.

Він вважає, що реакція світу повинна бути пропорційною, наприклад, виділити додаткові пакети допомоги або ракети Україні.

Як стверджує Сибіга, російський диктатор Володимир Путін повинен розуміти наслідки відмови від серйозних перемовин та усвідомити, що він ніколи не досягне військових цілей на території України.

У понеділок, 25 травня, Міністерство закордонних справ РФ пригрозило Україні новими ударами по Києву, підприємствах оборонно-промислового комплексу та так званих центрах ухвалення рішень.

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.