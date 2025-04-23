Рубіо не долучиться до переговорів щодо України в Лондоні: хто представлятиме США

У Лондоні на переговорах щодо припинення війни в Україні не буде присутній державний секретар США Марко Рубіо. Хоча планувалося, що він долучиться до обговорень.

Про це повідомила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс.

Рубіо не поїде на переговори в Лондон

Після розмови з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі Рубіо вирішив перенести свою поїздку на найближчі місяці.

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У соцмережі X (раніше Twitter) він написав, що з нетерпінням чекає результатів поточних дискусій у Лондоні.

Він також подякував Великій Британії за прийом делегації США, яку очолює спеціальний представник президента Дональда Трампа – Кіт Келлог. Саме він представлятиме американську сторону на переговорах.

– Наша команда з нетерпінням чекає змістовних і хороших технічних зустрічей з українськими та британськими колегами. Я з нетерпінням чекаю подальших дій після поточних обговорень у Лондоні та перенесення моєї поїздки до Великої Британії на найближчі місяці, – написав Рубіо.

Агентство Reuters пише, що поки незрозуміло, чи означає відсутність Рубіо, що США зменшили свої очікування від цих переговорів. Дональд Трамп нещодавно заявив, що сподівається на досягнення угоди між Києвом і Москвою вже цього тижня.

Водночас Теммі Брюс пояснила, що рішення Рубіо не приїжджати пов’язане з особистим графіком.

– Він один із найактивніших, якщо не найактивніший державний секретар, який, на мою думку, у нас був. І це, звичайно, впливає на його кожен день. І тому, коли є певні плани, вони умовні. І в цьому конкретному випадку, поки зустрічі в Лондоні ще відбуваються, він не буде присутній. Але це не твердження щодо зустрічей; це заява про матеріально-технічні проблеми в його графіку, – зазначила речниця.

Вона запевнила, що переговори тривають, і генерал Келлог повністю уповноважений вести діалог.

За інформацією кореспондента Financial Times Крістофера Міллера, спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф також не буде присутній на переговорах щодо України в Лондоні.

Раніше очікувалося, що Рубіо, Віткофф і Келлог зустрінуться з представниками Франції, Великої Британії та України для обговорення можливої мирної угоди.

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