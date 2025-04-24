Це має бути компроміс: Дуда про мирні переговори між Україною і РФ

Україна нібито має піти на деякі компроміси у мирних переговорах з Російською Федерацією. Водночас жодна зі сторін не зможе виграти у повномасштабній війні.

Таку думку висловив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Euronews.

Дуда про мирні переговори між Україною і Росією

– Це має бути компроміс. Де-факто цей мир має зводитися до того, що жодна зі сторін не зможе сказати, що вона виграла цю війну. Кожна сторона в певному сенсі повинна буде поступитися, – вважає Дуда.

Президент Польщі зазначив, що нібито Україна також повинна буде поступитися в певному сенсі. Він додав, що зараз йому важко відповісти, якою саме мірою на цьому етапі.

Зараз дивляться

На думку Дуди, повномасштабна війна проти України виснажує Росію, а кремлівський диктатор Володимир Путін все більше ризикує. Він вважає, що лише США та американський президент Дональд Трамп мають силу покласти край агресії.

Польський президент стверджує, що його висновок абсолютно однозначний: поза США немає нікого, хто міг би зупинити Путіна. Саме тому Трамп дійсно з рішучістю може допомогти встановити мир.

Дуда припускає, що цей мир не буде зручним для жодної зі сторони. Але він не виключає, що Трамп може зробити його тривалим.

Водночас Дуда наголосив на важливості пункту НАТО про колективну оборону, підтвердивши відданість Польщі. Він допускає, що у разі нападу на будь-яку з країн НАТО всі держави-члени колективно виступлять за підтримку та захист.

Також Дуда звернув увагу на важливість військової присутності США в Польщі. За його словами, на території Польщі перебуває близько 10 тис. американських солдатів. Він зазначив, що проситиме Трампа розмістити більше підрозділів США.

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