У Трампа ‒ найнижчий рівень підтримки порівняно з попередниками за 80 років

На майже 100-й день президентського терміну Дональд Трамп має найнижчий рівень схвалення роботи порівняно з попередниками за останні 80 років.

Про це свідчать результати нового опитування ABC/Washington Post, організованого компанією Langer Research Associates за участі Ipsos.

Роботу Трампа не схвалюють 55% респондентів

Згідно з даними, рейтинг схвалення роботи Трампа впав із 45% у лютому до нинішніх 39%. Цей показник практично збігається з його середнім рейтингом у першій каденції (40%). Нинішній рівень підтримки – найнижчий серед усіх президентів США на 100-й день правління від часів Гаррі Трумена.

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Опитування показало, що 39% респондентів схвалюють роботу Трампа, тоді як 55% висловили несхвалення.

Розподіл підтримки за партійною приналежністю має такий вигляд:

83% республіканців підтримують діяльність президента;

93% демократів не підтримують роботу Трампа;

60% незалежних (не є членами жодної партії) не схвалюють його дії.

Серед тих, хто голосував за Трампа в листопаді, лише 6% заявили, що шкодують про свій вибір, тоді як 94% впевнені, що ухвалили правильне рішення.

Економічна ситуація в США

Найбільшу загрозу для Трампа становлять погляди громадськості на економічну ситуацію, оскільки у передвиборчій кампанії він обіцяв зростання економіки.

Зараз 72% респондентів вважають імовірним або дуже імовірним настання рецесії через економічну політику президента.

73% вважають економічну ситуацію в США поганою, а 53% переконані, що вона погіршилася після вступу Трампа на посаду.

Запровадження глобальних мит

Щодо запровадження глобальних мит, 64% респондентів висловили несхвалення. Стосовно загального стану економіки та міжнародних відносин США – 61% незадоволені.

У питанні турботи про інтереси пересічних американців несхвалення висловили 58%, а щодо керування федеральним урядом – 57%.

У питанні глобального лідерства США 49% вважають, що Трамп радше послабив позиції країни, тоді як 34% вважають, що він їх зміцнив.

Хоча це негативний показник, він все ж кращий за дані щодо попереднього президента Джо Байдена у 2022 році (48%-23%).

Політика стосовно Росії

Що ж до політики стосовно РФ, то 46% респондентів вважають, що підхід Трампа надто дружній, 11% вважають його занадто конфронтаційним, а 40% вважають баланс правильним. Ці результати майже повторюють дані опитування січня 2017 року.

Опитування завершили до того, як адміністрація Трампа минулого тижня почала чинити тиск на Україну з метою укладання угоди про припинення вогню на умовах, вигідних для Росії.

Опитування ABC News/Washington Post/Ipsos проводилося в період із 18 по 22 квітня 2025 року онлайн методом Ipsos KnowledgePanel серед 2 464 дорослих у США англійською та іспанською мовами.

Розподіл учасників за партійною приналежністю становить 30% демократів, 30% республіканців і 29% незалежних. Похибка становить плюс-мінус 2 відсоткові пункти.

Раніше повідомлялося, що більшість зареєстрованих американських виборців негативно оцінюють методи, які Дональд Трамп застосовує для врегулювання конфлікту між Росією та Україною.

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