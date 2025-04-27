У Трампа ‒ найнижчий рівень підтримки порівняно з попередниками за 80 років
На майже 100-й день президентського терміну Дональд Трамп має найнижчий рівень схвалення роботи порівняно з попередниками за останні 80 років.
Про це свідчать результати нового опитування ABC/Washington Post, організованого компанією Langer Research Associates за участі Ipsos.
Роботу Трампа не схвалюють 55% респондентів
Згідно з даними, рейтинг схвалення роботи Трампа впав із 45% у лютому до нинішніх 39%. Цей показник практично збігається з його середнім рейтингом у першій каденції (40%). Нинішній рівень підтримки – найнижчий серед усіх президентів США на 100-й день правління від часів Гаррі Трумена.
Опитування показало, що 39% респондентів схвалюють роботу Трампа, тоді як 55% висловили несхвалення.
Розподіл підтримки за партійною приналежністю має такий вигляд:
- 83% республіканців підтримують діяльність президента;
- 93% демократів не підтримують роботу Трампа;
- 60% незалежних (не є членами жодної партії) не схвалюють його дії.
Серед тих, хто голосував за Трампа в листопаді, лише 6% заявили, що шкодують про свій вибір, тоді як 94% впевнені, що ухвалили правильне рішення.
Економічна ситуація в США
Найбільшу загрозу для Трампа становлять погляди громадськості на економічну ситуацію, оскільки у передвиборчій кампанії він обіцяв зростання економіки.
Зараз 72% респондентів вважають імовірним або дуже імовірним настання рецесії через економічну політику президента.
73% вважають економічну ситуацію в США поганою, а 53% переконані, що вона погіршилася після вступу Трампа на посаду.
Запровадження глобальних мит
Щодо запровадження глобальних мит, 64% респондентів висловили несхвалення. Стосовно загального стану економіки та міжнародних відносин США – 61% незадоволені.
У питанні турботи про інтереси пересічних американців несхвалення висловили 58%, а щодо керування федеральним урядом – 57%.
У питанні глобального лідерства США 49% вважають, що Трамп радше послабив позиції країни, тоді як 34% вважають, що він їх зміцнив.
Хоча це негативний показник, він все ж кращий за дані щодо попереднього президента Джо Байдена у 2022 році (48%-23%).
Політика стосовно Росії
Що ж до політики стосовно РФ, то 46% респондентів вважають, що підхід Трампа надто дружній, 11% вважають його занадто конфронтаційним, а 40% вважають баланс правильним. Ці результати майже повторюють дані опитування січня 2017 року.
Опитування завершили до того, як адміністрація Трампа минулого тижня почала чинити тиск на Україну з метою укладання угоди про припинення вогню на умовах, вигідних для Росії.
Опитування ABC News/Washington Post/Ipsos проводилося в період із 18 по 22 квітня 2025 року онлайн методом Ipsos KnowledgePanel серед 2 464 дорослих у США англійською та іспанською мовами.
Розподіл учасників за партійною приналежністю становить 30% демократів, 30% республіканців і 29% незалежних. Похибка становить плюс-мінус 2 відсоткові пункти.
Раніше повідомлялося, що більшість зареєстрованих американських виборців негативно оцінюють методи, які Дональд Трамп застосовує для врегулювання конфлікту між Росією та Україною.