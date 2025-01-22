Воєнний стан в Україні було оголошено в день початку повномасштабного вторгнення Росії — 24 лютого 2022 року. Відтоді його неодноразово продовжували.

У чому різниця між станом війни та воєнним станом – Факти ICTV дізнавалися у політолога Ігоря Рейтеровича та військового експерта Олексія Гетьмана.

Чим відрізняється воєнний стан від війни

Воєнний стан – це особливий правовий режим, який запроваджується в країні або в окремих її регіонах у разі збройної агресії іншої держави. Причиною введення воєнного стану також може бути небезпека для незалежності або територіальної цілісності України.

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Воєнний стан запроваджує РНБО на основі української Конституції, відповідно до закону Про правовий режим воєнного стану. Також для цього необхідний відповідний указ президента. Щоб рішення РНБО почало діяти, його має підтримати Верховна Рада.

Відповідно до закону, запроваджується повністю або частково низка положень, які змінюють права і свободи громадян. Повний перелік обмежень прав і свобод громадян під час дії воєнного стану та строк їхньої дії визначаються указом президента.

Тобто воєнний стан – це чіткий правовий режим, який діє в разі загрози або фактичної агресії іншої країни для нормалізації ситуації у сфері політики, економіки та безпеки. А війна – це ведення бойових дій, підкреслює Гетьман.

– Початок війни фактично – це оголошення воєнного стану.

За міжнародними правилами, війну має оголосити країна, яка є агресором, тобто якщо одна країна нападає на іншу – вона оголошує війну. Країна, яка захищається, війну не оголошує.

Згідно з міжнародним законодавством, та країна, яка оголошує війну, вважається відповідальною за те, що війна відбувається, пояснює Гетьман.

Чому в Україні не оголошують війну

На запитання, чому Україна не оголошує війну, Гетьман відповідає так:

– Тому що нам повинні оголошувати війну, це на нас напали.

За його словами, Україні оголошувати війну проти Росії невигідно, тому що це підняло б питання, відповідно до правил оголошення війни, певних санкцій щодо нас. Тобто юридично Україна стала б ініціатором цієї війни і була б скута в діях на міжнародній арені.

З цією думкою згоден політолог Ігор Рейтерович. За його словами, якщо Україна оголосить війну, її вважатимуть ініціатором і агресором, на що і розраховувала Росія.

– Для Росії ж, якщо немає оголошеної війни, немає і поразки, бо немає критеріїв перемоги чи поразки.

До того ж, додає політолог, міжнародні компанії, які працюють в Україні, можуть вимагати компенсації збитків у разі оголошення війни, що не може статися під час введення воєнного стану.

– ООН та іже з нею мають засудити і розірвати відносини з країною, яка оголосила війну.

Є Гаазька конвенція про оголошення війни, яка прописує невигідні наслідки для держави, що оголосила війну, нагадує Рейтерович. Тому всі намагаються уникати цього.

Військовий експерт Павло Нарожний пояснив, чим відрізняються поняття стан війни та воєнний стан. За його словами, стан війни стосується передусім юридичних відносин держави з іншою країною. Натомість воєнний стан — це внутрішній правовий режим, який дає державі додаткові інструменти для оборони, мобілізації та запровадження певних обмежень.

Нарожний зазначив, що у випадку України формальне оголошення стану війни з Росією саме по собі не посилить обороноздатність держави. Він пояснив, що фактичних дипломатичних відносин із РФ Україна вже не має, тому з погляду практичної оборони таке рішення не дасть додаткових можливостей.

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