Важливо для добробуту людства: Моді закликав Путіна завершити війну з Україною
- Нарендра Моді закликав Володимира Путіна завершити війну Росії проти України.
- Індійський прем’єр заявив, що необхідно рухатися в напрямку миру якомога швидше.
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним на полях саміту Шанхайської організації співробітництва у Киргизстані закликав диктатора завершити війну проти України.
Про це Моді повідомив у мережі X в понеділок, 31 серпня, а також пише Bloomberg.
Моді закликав Путіна припинити війну
Індійський прем’єр заявив, що його країна підтримує всі зусилля, спрямовані на встановлення миру, і надалі продовжуватиме їх підтримувати. На початку зустрічі у столиці Киргизстану Бішкеку Моді назвав Путіна “моїм другом”.
За словами глави уряду Індії, необхідно перейти від “нескінченної війни до завершення війни”. Останню фразу він вимовив англійською, змінивши мову виступу з гінді.
– Ми повинні рухатися саме в цьому напрямку, адже це вкрай важливо для добробуту людства. Усі питання необхідно вирішувати мирним шляхом якомога швидше. Цього вимагає людство, – заявив Моді.
Прем’єр-міністр Індії наголосив, що кожен день війни відкидає людство назад. Натомість кожен крок у напрямку миру “наповнює все людство новою надією та новим ентузіазмом”.
– Це послання Індії. Земля Ганді та земля Будди мають лише одне послання – мир, – підсумував прем’єр-міністр Індії.
Нагадаємо, The Economist із посиланням на джерела, близькі до Кремля, писало, що Володимир Путін, ймовірно, ухвалив рішення про нову ескалацію війни проти України.
Однією з можливих причин називали побоювання втратити владу та опинитися у фізичній небезпеці, якщо Росія завершить війну без захоплення Донбасу.