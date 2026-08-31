Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним на полях саміту Шанхайської організації співробітництва у Киргизстані закликав диктатора завершити війну проти України.

Про це Моді повідомив у мережі X в понеділок, 31 серпня, а також пише Bloomberg.

Моді закликав Путіна припинити війну

Індійський прем’єр заявив, що його країна підтримує всі зусилля, спрямовані на встановлення миру, і надалі продовжуватиме їх підтримувати. На початку зустрічі у столиці Киргизстану Бішкеку Моді назвав Путіна “моїм другом”.

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За словами глави уряду Індії, необхідно перейти від “нескінченної війни до завершення війни”. Останню фразу він вимовив англійською, змінивши мову виступу з гінді.

– Ми повинні рухатися саме в цьому напрямку, адже це вкрай важливо для добробуту людства. Усі питання необхідно вирішувати мирним шляхом якомога швидше. Цього вимагає людство, – заявив Моді.

Прем’єр-міністр Індії наголосив, що кожен день війни відкидає людство назад. Натомість кожен крок у напрямку миру “наповнює все людство новою надією та новим ентузіазмом”.

– Це послання Індії. Земля Ганді та земля Будди мають лише одне послання – мир, – підсумував прем’єр-міністр Індії.

Нагадаємо, The Economist із посиланням на джерела, близькі до Кремля, писало, що Володимир Путін, ймовірно, ухвалив рішення про нову ескалацію війни проти України.

Однією з можливих причин називали побоювання втратити владу та опинитися у фізичній небезпеці, якщо Росія завершить війну без захоплення Донбасу.

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