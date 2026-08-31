Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі повідомив про завершення кар’єри у національній команді. 39-річний футболіст заявив, що ухвалив це рішення після тривалих роздумів.

Про завершення виступів за збірну Мессі написав в Instagram.

Мессі завершує кар’єру в збірній Аргентини

Ліонель Мессі, який є рекордсменом збірної Аргентини за кількістю зіграних матчів – 207 – і забитих голів – 125, офіційно повідомив про завершення виступів за національну команду.

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– Після того часу, що минув від фіналу (чемпіонату світу-2026, – Ред.), багато про все думаючи, хочу повідомити вам усім, що я завершую виступи за національну збірну… Це було рішення, яке завдало мені болю і досі болить у душі, але я розумію, що настав час, – написав Мессі.

Аргентинський футболіст зазначив, що протягом багатьох років віддавав збірній усі свої сили. Тепер, за його словами, настав час дати можливість молодшим гравцям зайняти своє місце в команді.

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Ліонель Мессі грав за національну збірну Аргентини з 2005 року. За цей період він став чемпіоном світу 2022 року та виграв Кубок Америки.

Останнім турніром Мессі у складі національної команди став чемпіонат світу 2026 року. Збірна Аргентини дісталася фіналу, де в додатковий час програла Іспанії з рахунком 0:1.

Під час турніру 39-річний нападник забив вісім м’ячів і віддав чотири результативні передачі. Цей результат став другим найкращим показником на чемпіонаті після Кіліана Мбаппе, який забив 10 голів.

– Залишилося небагато, і певні етапи життя добігають кінця. Цей етап завдає мені особливого болю. Я люблю, любив і завжди любитиму виступати за збірну. Я віддав їй усього себе, мені вже нічого більше дати, а позаду є дуже сильні молоді гравці, які заслуговують на своє місце.

– Дякую за всю вашу любов протягом цих 20 років. Я дуже сумуватиму за тим, як чув вашу підтримку зсередини. Тепер я буду одним із вас – завжди вболіватиму та підтримуватиму збірну ззовні, у хороші часи й у погані – а особливо в погані, – написав Мессі.

Нагадаємо, президент Аргентинської футбольної асоціації Клаудіо Тапіа заявляв, що терміни завершення професійної кар’єри Мессі визначатиме самостійно.

За його словами, AFA не здійснює на капітана жодного тиску щодо його подальших виступів у складі національної збірної.

Сам Ліонель Мессі розповів, що вирішив завершити виступи за Аргентину ще після чемпіонату світу. Після смерті батька він остаточно переконався у правильності свого рішення.

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