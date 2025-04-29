Впав за борт авіаносця: США втратили винищувач F-18 у Червоному морі вартістю $60 млн

28 квітня в Червоному морі винищувач F/A-18 Super Hornet впав з американського авіаносця USS Harry S. Truman і потонув. Це сталося під час різкого маневру корабля під час спроби уникнути атаки безпілотників і ракет, запущених єменськими хуситами.

Про це пише CNN з посиланням на повідомлення ВМС США.

США втратили винищувач у Червоному морі

Як повідомили у ВМС США, інцидент стався під час буксирування літака до ангару, а саме в той в момент, коли корабель різко повернув, щоб уникнути ракетного обстрілу.

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Цього дня єменські повстанці-хусити заявили, що атакували корабель безпілотниками та ракетами. Авіаносець перебуває в Червоному морі як частина великої операції США проти цього угруповання, яке підтримує Іран.

За словами військових, літак і буксирний тягач разом зірвалися за борт. Моряки, які займалися переміщенням винищувача F/A-18 Super Hornet, встигли відійти в сторону. Один із них дістав легке поранення, всі інші не постраждали. Зараз проводять розслідування.

CNN пише, що вартість втраченого винищувача перевищує $60 млн. Хоча авіаносці класу Німіц, до яких належить і USS Harry S. Truman, дуже великі, вони здатні швидко маневрувати. Їхня максимальна швидкість – понад 34 миль на годину (майже 55 кілометрів на годину), а під час різких поворотів корабель може нахилятися на 10-15 градусів.

Колишній капітан ВМС США Карл Шустер пояснив, що для захисту від ракет кораблі часто виконують серію зигзагоподібних маневрів, різко змінюючи напрямок.

Зазначається, що це вже не перший інцидент з авіаносцем. У лютому він зіткнувся з торговим судном біля берегів Єгипту. А в грудні 2024 року інший винищувач з USS Harry S. Truman був випадково збитий крейсером USS Gettysburg. Тоді пілоти встигли катапультуватися.

Джерело : CNN

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