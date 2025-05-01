Трамп може звільнити Волца: ЗМІ називають Віткоффа наступним радником з нацбезпеки

Президент США Дональд Трамп може звільнити свого радника з національної безпеки Майка Волца.

Про це Politico розповіли одразу п’ять осіб, знайомих із цим рішенням.

Радника Трампа з нацбезпеки можуть звільнити

Причиною можливого звільнення Волца називають втрату довіри з боку інших посадовців адміністрації.

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Хоча рішення ще не остаточне, розмови про його звільнення тривають уже кілька тижнів. За словами джерел, у Білому домі вже почали активно обговорювати кандидатів на заміну.

– Президент досі чинив опір тиску щодо звільнення посадовців Кабінету міністрів та інших високопоставлених радників, – пише Politico.

Для Волца, який раніше був конгресменом від Флориди і військовим ветераном, така відставка стала б серйозним ударом. Водночас відомо, що Трамп часто змінює свої рішення, навіть якщо вже оголошував їх публічно.

У Білому домі поки що офіційно не коментують цю ситуацію. Речниця Кароліна Лівітт лише сказала, що не відповідатиме на інформацію з анонімних джерел.

Поки не зрозуміло, хто може зайняти місце радника Трампа з нацбезпеки, якщо Волца звільнять. Але серед ймовірних його наступників називають спеціального посланника Трампа Стіва Віткоффа, який займається переговорами з Росією, Іраном і ХАМАС. Та, як повідомляє джерело Axios, спецпосланник не зацікавлений в цій посаді.

Також розглядають кандидатури політичного радника президента Стівена Міллера, старшого директора Ради національної безпеки з питань боротьби з тероризмом Себастьяна Горки і спеціального посланника президента зі спеціальних місій Річарда Ґренелла.

Як повідомляють джерела, разом із Волцем може піти і його заступник Алекс Вонг. При цьому Fox News повідомляє, що обидва вже звільнені.

Нагадаємо, у березні Майкл Волц опинився в центрі скандалу після того, як випадково додав головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга до закритого чату в Signal, де обговорювали удари США по Ємену.

Волц визнав свою помилку і взяв відповідальність за інцидент. Вже тоді у медіа з’явилися припущення про його можливу відставку.

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