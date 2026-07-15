У Києві з 15 липня 2026 року змінили тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Так, разова поїздка у метро, автобусах, тролейбусах і трамваях коштує 30 грн.

Однак у КМДА заявляють, що для постійних користувачів транспорту діє система знижок, яка дозволить зменшити фактичну ціну однієї поїздки.

Яка ціна проїзду у Києві з липня та що кажуть у КМДА, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Яка вартість проїзду у Києві з липня 2026 року

Міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху.

За запропонованою моделлю, базова ціна разової поїздки становить 30 грн. Однак пасажири, які користуються транспортною карткою та купують поїздки пакетами, зможуть заощадити.

Ціна залежить від кількості придбаних поїздок:

від 1 до 9 поїздок ціна буде 30 грн за одну;

від 10 до 19 поїздок вартість становитиме 28,90 грн;

від 20 до 29 поїздок доведеться заплатити 27,80 грн;

від 30 до 39 поїздок ціна буде 26,60 грн;

від 40 до 49 поїздок вартість проїзду буде 25,50 грн;

пакет із 50 поїздок коштуватиме 25 грн за одну.

Також місто залишило можливість придбання місячних проїзних. За ними вартість однієї поїздки нижча, десь 23,3-23,6 грн.

Окремо передбачений пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він дозволяє протягом 90 хвилин необмежено пересідати між різними видами комунального транспорту, зокрема між метро та наземними маршрутами.

Яка вартість проїзду у Києві з липня для школярів і студентів

Студенти й надалі мають можливість користуватися пільговими умовами, тож вони сплачують половину вартості місячного проїзного.

Для учнів під час навчального року передбачений безкоштовний проїзд. У літній період діятиме знижка у розмірі 75%.

Отже, підвищення тарифів не поширюватиметься на всі категорії пасажирів однаково.

Чому у Києві підвищили ціну проїзду з 15 липня

Зміну тарифів у Київській міській державній адміністрації пояснюють тим, що вартість утримання транспорту за останні роки суттєво зросла.

Йдеться про збільшення витрат на електроенергію, пальне, ремонт рухомого складу, обслуговування транспортної інфраструктури та оплату праці працівників.

Тариф у столиці не переглядали з 2018 року. За цей час змінилися ціни на основні ресурси, необхідні для роботи метро, трамваїв, тролейбусів та автобусів.

Розпорядження Кличка щодо зростання вартості проїзду

10 липня міський голова Києва Віталій Кличко підписав розпорядження, яким офіційно затвердив підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці з 8 грн до 30 грн.

Нові тарифи поширюються на метро, автобуси, трамваї, тролейбуси та фунікулер і набули чинності з 15 липня.

Електронні квитки, придбані до 14 липня за ціною 8 грн, залишатимуться дійсними до 14 вересня 2026 року.

Після 14 вересня всі невикористані поїздки анулюють, а кошти за них повернуть на баланс носія електронного квитка.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.