Євгеній Хмара виконуватиме обов’язки міністра оборони України та контролюватиме далекобійні операції Сил безпеки і оборони.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

Зеленський про завдання перед Євгеном Хмарою

За словами глави держави, Євгеній Хмара, який раніше очолював Центр спеціальних операцій Альфа СБУ, тепер виконуватиме обов’язки міністра оборони України.

Зараз дивляться

Президент наголосив, що саме Хмара відповідатиме за координацію далекобійних операцій Сил безпеки.

— Обов’язки міністра оборони України буде виконувати Євгеній Хмара. Він керував Центром спеціальних операцій Альфа СБУ, це найбільш результативне знищення окупантів на фронті. Хмара відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України. Ми домовилися, що Хмара контролюватиме й далекобійні операції Сил безпеки — це пріоритет, — заявив Зеленський.

Глава держави додав, що Хмара добре розуміє потреби української армії та має достатній безпековий досвід для контролю внутрішньої ситуації у Силах оборони.

Також Зеленський наголосив, що Міністерство оборони продовжить системну підтримку бойових підрозділів.

Окремо президент повідомив, що вже обговорив подальшу роботу з командувачем Сил безпілотних систем Робертом Бровді (Мадяром), а наступного дня проведе зустріч із бойовими командирами.

Євгеній Хмара виконуватиме обов’язки міністра оборони після відставки Михайла Федорова, про яку він заявив 15 липня.

Після звільнення Федоров заявив, що для нього було великою честю очолювати Міністерство оборони.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.