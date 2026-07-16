Після кадрових змін у силовому блоці тимчасово виконувати обов’язки голови Національної поліції буде Максим Цуцкірідзе, а керівника Служби безпеки України — Олександр Поклад.

Про призначення повідомляють українські ЗМІ.

Хто тимчасово очолить Нацполіцію та СБУ

Максим Цуцкірідзе, який обіймає посаду першого заступника голови Національної поліції, стане тимчасово виконуючим обов’язки керівника відомства.

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Таке рішення пов’язане з переходом Івана Вигівського на посаду міністра внутрішніх справ.

Водночас обов’язки голови СБУ, за інформацією Ярослава Железняка, виконуватиме перший заступник Олександр Поклад.

— Євген Хмара залишає СБУ і буде зараз в.о. міністра оборони. Відповідно у СБУ буде головним перший заступник Олександр Поклад, — написав депутат.

Офіційного повідомлення СБУ про призначення Поклада на момент публікації не було. Водночас на Урядовому порталі вже з’явилося розпорядження про звільнення Виговського з посади голови Нацполіції України.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони.

Водночас для повноцінного призначення його кандидатуру має підтримати Верховна Рада. Ярослав Железняк звернув увагу, що міністр оборони повинен бути цивільною особою, тому до внесення кандидатури до парламенту мають завершити необхідні юридичні процедури.

За словами депутата, питання можуть вирішити до наступного пленарного засідання Верховної Ради, запланованого на 18 серпня.

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