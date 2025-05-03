Ізраїль розсилає повістки, плануючи розпочати новий наступ у Газі – Reuters

Аби розширити свій наступ у Газі, військові в Ізраїлі розіслали повістки про призов тисячам резервістів.

Про це повідомляє видання Reuters.

В Ізраїлі розіслали повістки: що відомо

Резервісти будуть розміщені на кордоні Ізраїлю з Ліваном і на окупованому Західному березі, замінивши солдатів регулярної армії, які очолять новий наступ у Газі.

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Проте від військових поки що не було коментарів. Перед цим канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю оголосила, що Біньямін Нетаньяху переносить свій візит до Азербайджану, запланований на 7-11 травня. Там послалися на останні події у Газі та Сирії.

Крім того, там не оголосили нову дату візиту. Прогнозується, що Нетаньягу зустрінеться з президентом Ільхамом Алієвим.

Нагадаємо, що видання Bloomberg кілька годин тому писало, що Ізраїль готується розширити свою військову операцію в Газі, і це може статися за кілька днів. Також анонсувалося, що країна розпочне заклик десятків тисяч резервістів.

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