Сійярто назвав “антиугорською пропагандою” затримання їхніх шпигунів на Закарпатті

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав “антиугорською пропагандою” затримання співробітниками Служби безпеки України угорських агентів.

Як пише Telex, він також сказав, що Будапешт класифікує це як “пропаганду, до якої слід ставитися з обережністю”.

Реакція Угорщини на затримання СБУ їхніх шпигунів

Журналісти попросили Сійярто прокоментувати повідомлення про викриття агентурної мережі, яка працювала на угорську воєнну розвідку на Закарпатті.

Зараз дивляться

— Окрім фізичної війни, зіткнень у повітрі, на лінії фронту, в Україні триває також пропагандистська війна. І також очевидно, що в Україні часто використовується антиугорська пропаганда. Антиугорська пропаганда, яка, як виявилося, у багатьох випадках не має під собою жодного підґрунтя, — заявив він.

Сійярто додав, що якщо МЗС отримає якусь офіційну інформацію, то зможе з нею розібратися.

Станом на зараз, за його словами, Будапешт класифікуватиме її як “пропаганду, до якої слід ставитися з обережністю”.

Що передувало

9 травня СБУ повідомила про викриття діяльності агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини в Україні.

Правоохоронці встановили, що двоє колишніх українських військових шпигували для Угорщини на шкоду Україні. Їхнім куратором був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини. Його вже вдалося ідентифікувати СБУ.

За даними спецслужби, вони збирали інформацію про військову захищеність Закарпатської області, шукали вразливі місця в наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчали суспільно-політичні погляди місцевих жителів.

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