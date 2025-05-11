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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Золотий перстень і титул Pastor Pastorum: який вигляд має новий портрет Папи Лева XIV

Папа Римський Лео
Фото: Getty Images

Ватикан оприлюднив офіційний портрет нового понтифіка – Папи Римського Лева XIV.

Ватикан оприлюднив офіційний портрет нового Папи

На зображенні 69-річний Папа постає в урочистому традиційному убиранні, що суттєво контрастує зі скромним стилем його попередника, Франциска.

На портреті Папа Лев XIV одягнений у класичний церковний стрій: коротку червону накидку до ліктів – моцетту, розшитий епітрахіль, білий рокет і золоте кільце на пальці.

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Такий вигляд понтифіка відсилає до довговічної візуальної спадщини Католицької церкви.

Особливу увагу привертає і підпис під портретом. У ньому вказано “P. P” – Pastor Pastorum (Пастир усіх пастирів), чого свідомо уникав Папа Франциск, підписуючи офіційні документи просто як Franciscus.

Папа римський Лео

Фото: Ватикан

Отже, офіційний портрет Лева XIV сигналізує про повернення до традиційнішого стилю понтифікату – як у зовнішніх проявах, так і у формальному титулуванні.

Це може свідчити про зміну курсу або символізм, важливий для католицької спільноти.

Нагадаємо, 8 травня обрали нового Папу Римського.

Ним став кардинал зі США – 69-річний Роберт Френсіс Прево.

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