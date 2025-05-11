Золотий перстень і титул Pastor Pastorum: який вигляд має новий портрет Папи Лева XIV
Ватикан оприлюднив офіційний портрет нового понтифіка – Папи Римського Лева XIV.
Ватикан оприлюднив офіційний портрет нового Папи
На зображенні 69-річний Папа постає в урочистому традиційному убиранні, що суттєво контрастує зі скромним стилем його попередника, Франциска.
На портреті Папа Лев XIV одягнений у класичний церковний стрій: коротку червону накидку до ліктів – моцетту, розшитий епітрахіль, білий рокет і золоте кільце на пальці.
Такий вигляд понтифіка відсилає до довговічної візуальної спадщини Католицької церкви.
Особливу увагу привертає і підпис під портретом. У ньому вказано “P. P” – Pastor Pastorum (Пастир усіх пастирів), чого свідомо уникав Папа Франциск, підписуючи офіційні документи просто як Franciscus.
Отже, офіційний портрет Лева XIV сигналізує про повернення до традиційнішого стилю понтифікату – як у зовнішніх проявах, так і у формальному титулуванні.
Це може свідчити про зміну курсу або символізм, важливий для католицької спільноти.
Нагадаємо, 8 травня обрали нового Папу Римського.
Ним став кардинал зі США – 69-річний Роберт Френсіс Прево.