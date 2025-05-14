Вашингтон виступає проти запрошення Зеленського на саміт у Гаазі — ANSA

Вашингтон наразі не підтримує ідею запросити президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі.

США не підтримує запрошення Зеленського на саміт НАТО

Про це повідомляє агентство ANSA.

Станом на зараз запрошення отримали лише чотири країни з Азійсько-Тихоокеанського регіону — Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія.

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– Майже всі союзники висловили Вашингтону здивування з приводу цього вибору, — цитує ANSA одне з джерел.

Це питання, за даними видання, можуть порушити під час неформального засідання міністрів закордонних справ країн НАТО, яке відбудеться ввечері 14 травня в Анталії.

Водночас жодних рішень щодо цього на зустрічі не очікується.

Також повідомляється, що порядок денний саміту в Гаазі, ймовірно, буде “дуже лаконічним”, щоби уникнути конфліктних питань, які могли б загострити ситуацію з боку потенційного кандидата в президенти США Дональда Трампа.

Підтримка України з боку НАТО

Незважаючи на те, що Україна досі не є членом НАТО, Альянс з початку повномасштабного вторгнення Росії надає значну військову, фінансову та гуманітарну підтримку Києву.

Йдеться про поставки озброєння, ППО, розвідданих, навчання військових та посилення присутності НАТО на східному фланзі.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що в межах можливої мирної угоди Крим може бути визнаний за Росією, а вступ України в НАТО пов’язував із припиненням війни.

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