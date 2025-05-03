Зеленський повідомив, коли до України може прибути миротворчий контингент
Іноземний військовий контингент може прибути до України лише після завершення війни.
На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський – про прибуття до України миротворчого контингенту
– Усе одно, все це буде (прибуття миротворчих військ, – Ред.) на момент закінчення війни. Ви ж розумієте, ніхто не ризикуватиме тим, щоб їхні війська, спрямовані до України, втягнули у військові дії. Або якщо ніхто, то більшість, – зазначив Володимир Зеленський.
За словами глави держави, серед учасників Коаліції охочих є “гарячі голови”, готові відправити свій військовий контингент до України.
Українська сторона, наголошує президент, дуже схвалює таке рішення.
У будь-якому разі, говорить Володимир Зеленський, ще були й будуть зустрічі з цього питання.
– Усі хочуть ceasefire (припинення вогню, – Ред.), а потім у будь-якому разі продовжуватимемо активні дипломатичні дії. Але якщо немає ceasefire, то про що говорити? – зазначив президент.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 165-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.