Це буде нищівно для РФ: Трамп пояснив, за яких умов запровадить санкції

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить санкції проти Росії, якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню в Україні.

Трамп про тиск на Росію і війну в Україні

За словами Трампа, США використають важелі впливу на Росію, якщо Москва не збирається укладати угоду про перемир’я.

– Побачимо, що станеться – це буде нищівно для Росії. Ніхто не використовує важелі впливу краще за мене, – сказав американський президент.

Як зазначив Трамп, у нього була дуже напружена розмова з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки главі Білого дому не сподобалося те, що він сказав.

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Водночас Трамп вкотре повторив свою заяву про те, що нібито в Зеленського немає карт. Це було сказано у відповідь на запитання про те, хто є перешкодою на шляху до миру.

На думку президента США, лише він здатен домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про припинення агресії проти України, а сам глава Кремля нібито втомився від війни.

Трамп стверджує, що нібито війська Путіна могли захопити Київ у 2022 році за п’ять годин, якби його танки не загрузли у багнюці.

Як зазначив Трамп, в його розкладі не було поїздки до Туреччини, оскільки він не мав намірів засмутити представників ОАЕ, де він був нещодавно з офіційним візитом.

Трамп знову повторив свою заяву про те, що Путін не почав би війну проти України, якби він був президентом США.

Проте Трамп уникнув прямої відповіді на питання чи є Путін основною перешкодою у встановленні миру.

Президент США заявив, що в разі провалу дипломатичних зусиль готовий вдатися до економічного тиску на Росію.

Йдеться про запровадження санкцій на російську нафту і тих, хто її купує, як це пропонує група американських сенаторів на чолі з Ліндсі Гремом. Проте Трамп вважає, що це крайній захід.

Джерело : Fox News

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