Це буде нищівно для РФ: Трамп пояснив, за яких умов запровадить санкції
Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить санкції проти Росії, якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню в Україні.
Трамп про тиск на Росію і війну в Україні
За словами Трампа, США використають важелі впливу на Росію, якщо Москва не збирається укладати угоду про перемир’я.
– Побачимо, що станеться – це буде нищівно для Росії. Ніхто не використовує важелі впливу краще за мене, – сказав американський президент.
Як зазначив Трамп, у нього була дуже напружена розмова з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки главі Білого дому не сподобалося те, що він сказав.
Водночас Трамп вкотре повторив свою заяву про те, що нібито в Зеленського немає карт. Це було сказано у відповідь на запитання про те, хто є перешкодою на шляху до миру.
На думку президента США, лише він здатен домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про припинення агресії проти України, а сам глава Кремля нібито втомився від війни.
Трамп стверджує, що нібито війська Путіна могли захопити Київ у 2022 році за п’ять годин, якби його танки не загрузли у багнюці.
Як зазначив Трамп, в його розкладі не було поїздки до Туреччини, оскільки він не мав намірів засмутити представників ОАЕ, де він був нещодавно з офіційним візитом.
Трамп знову повторив свою заяву про те, що Путін не почав би війну проти України, якби він був президентом США.
Проте Трамп уникнув прямої відповіді на питання чи є Путін основною перешкодою у встановленні миру.
Президент США заявив, що в разі провалу дипломатичних зусиль готовий вдатися до економічного тиску на Росію.
Йдеться про запровадження санкцій на російську нафту і тих, хто її купує, як це пропонує група американських сенаторів на чолі з Ліндсі Гремом. Проте Трамп вважає, що це крайній захід.