Минулої доби на фронті зафіксовано 224 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Противник здійснив 68 авіаційних ударів, скинув 195 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6 188 дронів-камікадзе та здійснив 2 216 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Зараз дивляться

Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 563-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.