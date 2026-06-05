Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 5 червня 2026 — ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 224 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Противник здійснив 68 авіаційних ударів, скинув 195 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6 188 дронів-камікадзе та здійснив 2 216 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
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Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 563-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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