Що говорив Кароль Навроцький про Україну: позиція новообраного президента Польщі

Кароль Навроцький переміг на виборах і став новообраним президентом Польщі. Він набрав 50,9% голосів, випередивши свого суперника мера Варшави Рафала Тшасковського, який отримав 49,1%.

Факти ICTV розказують, що говорив Кароль Навроцький про Україну — докладніше читайте в матеріалі.

Кароль Навроцький про Україну: основні тези

У червні 2025 року Польща обрала нового президента — Кароля Навроцького, кандидата від опозиційної партії Право і справедливість Ярослава Качинського.

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Новий президент Польщі, висловлює підтримку Україні у її боротьбі проти російської агресії, але водночас займає обережну позицію щодо її інтеграції до західних альянсів.

Під час передвиборчої кампанії Кароль Навроцький висловив підтримку наданню військової допомоги Україні у її боротьбі проти російської агресії.

Однак він виступає проти вступу України до НАТО та Європейського Союзу, вважаючи, що такі кроки можливі лише після того, як Україна визнає відповідальність за Волинську трагедію 1943-1945 років.

Також відомо, що у прямому ефірі на YouTube-каналі Менцена відбулося підписання декларації, яка складалася з восьми пунктів, серед яких були висловлювання, які стосувалися України.

Зокрема мова йшла про:

заборону направляти польських військових на територію України;

відмову від підписання ратифікації вступу України до НАТО.

Щодо пункту про вступ України до НАТО Кароль Навроцький сказав, що ″зараз така дискусія позбавлена сенсу″. Ці заяви викликали негативну реакцію прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. Він вважає це фактично позицією Кремля.

Отже, Кароль Навроцький, новий президент Польщі, виступає проти членства України в НАТО. Він публічно підтримав ключові вимоги націоналістичної партії Конфедерація Славоміра Менцена, серед яких була відмова від ратифікації вступу України до Альянсу.

Також 23 травня, під час теледебатів, тоді ще кандидат в президенти Польщі, Навроцький, заявив, що президент України Володимир Зеленський начебто погано ставиться до Польщі, і “мільйони поляків сьогодні хотіли б це сказати, але не можуть, бо одразу з’являється гасло “ви говорите путінську пропаганду”.

Також Навроцький наголосив, що Польща має відстоювати власні інтереси, наприклад, у питанні імпорту українського зерна, але водночас й підтримувати Україну, адже вона стримує агресію Росії.

Під час дебатів Кароль Навроцький все ж наголосив, що зробить усе можливе для військової підтримки українців. Але він поставив під сумнів довгострокові витрати на допомогу, зокрема підтримку біженців.

Навроцький заявив, що Польща і надалі залишатиметься відкритою для українців, які шукають притулку або роботи. За його словами, ті громадяни України, які працюють у Польщі та сплачують податки, можуть очікувати підтримки з боку польської держави.

Водночас він підкреслив, що місцеве населення не повинно опинятися у гіршому становищі, ніж іноземці у власній країні. Навроцький наголосив, що у медичних закладах першочерговий доступ до лікарів і послуг має надаватися саме громадянам Польщі. Аналогічний принцип, на його думку, має діяти й у школах та дитячих садках, тобто у пріоритеті мають бути польські діти.

Також Навроцький зауважив, що держава не повинна фінансувати пенсійні виплати для українських громадян, а соціальна допомога має спрямовуватись насамперед полякам.

Варто зазначити, партія Право і справедливість (ПіС), яка підтримує Навроцького, виступає за скасування виплат у рамках програми 800+, якщо діти не відвідують польські навчальні заклади.

Як зазначає агентство AP, риторика Навроцького також часом нагадувала риторику президента США Дональда Трампа. Наприклад, Навроцький звинуватив президента України Володимира Зеленського у недостатній, за його словами, вдячності за допомогу Польщі.

Журналісти AP звертають увагу, що зі зростанням громадської втоми від допомоги українським біженцям, підхід Навроцького може змінити позицію Польщі з сильного союзника на умовного партнера, якщо війна затягнеться набагато довше.

Джерело : AP News

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