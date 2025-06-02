Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»
Перемога Навроцького: що означає для України зміна президента в Польщі
Кароль Навроцький став новообраним президентом Польщі.
Згідно з офіційними даними, Навроцький здобув перемогу усього на 2% обігнавши свого суперника Рафала Тшасковського, з яким до останнього крокував нога в ногу.
Хто такий Кароль Навроцький, його скандальні заяви щодо емігрантів та вступу України до ЄС та НАТО та як політика нового президента Польщі вплине на відносини з Україною – читайте в матеріалі.
- Результати виборів у Польщі 2025
- Як політика Навроцького вплине на Україну
- Заяви щодо вступу України в НАТО та ЄС
- Внутрішня нестабільність Польщі
Результати виборів у Польщі 2025
За даними Національної виборчої комісії, на ранок 2 червня вже підраховано 100% голосів.
Директор Інституту національної пам’яті, якого підтримує опозиційна партія Право і справедливість, Кароль Навроцький отримав підтримку 51,1% виборців.
Його опонент, мер Варшави Рафал Тшасковський своєю чергою набрав 48,9%.
Так Навроцького підтримали понад 10,6 млн поляків, за Тшасковського проголосувало трохи більше ніж 10,2 млн.
Різниця між кандидатами становить приблизно 369 тис. голосів.
Щодо явки – у голосуванні на виборах президента Польщі взяли участь 71,6% виборців.
Кароль Навроцький отримав найбільшу підтримку в таких регіонах країни:
- Підкарпатське – 71%;
- Люблінське – 66,5%;
- Свентокшиське – 63,6%;
- Підляське – 61,4%;
- Малопольське – 59,9%;
- Лодзьке – 53,2%.
Як політика Навроцького вплине на Україну
Політолог Володимир Фесенко закликає не робити передчасних емоційних висновків щодо перемоги нового президента Польщі.
За його словами, попри публічні критичні заяви під час кампанії, вже в ролі президента Навроцький, найімовірніше, діятиме більш зважено і прагматично.
– На виборах треба виступати з радикальними гаслами… А коли ти державний діяч — ти вже маєш виходити з державних інтересів, — пояснює експерт.
Новий президент Польщі, як наголошує Фесенко, представляє консервативну течію, в якій сильні елементи історичних претензій до України, зокрема тема Волинської трагедії.
Однак Навроцький чітко виступає за продовження військової підтримки України.
– Він не є антиукраїнським кандидатом… У нього, як і в його партії Право і справедливість, а я нагадаю, Анджей Дуда – представник тієї самої партії, є чітке розуміння підтримки України у війні проти Росії. Тому що вони добре розуміють, що українці зараз захищають не тільки себе, але й Польщу. Чим довше ми будемо захищатися, тим менше ризиків буде для Польщі, а також для Європи, — зазначає політолог.
Президент Польщі має вагомий вплив на зовнішню політику та оборону, але не на внутрішню економіку.
– У Польщі уряд відіграє ключову роль. Президент — важлива, але не всевладна фігура, — наголошує експерт.
Заяви щодо вступу України в НАТО та ЄС
Політолог нагадав, що Навроцький перед виборами у Польщі заявив, що не підпише вступ України до НАТО чи Євросоюзу.
Але Фесенко розглядає це як передвиборчий кон’юнктурний крок, а не фіксовану позицію. Справжнє значення матимуть переговори на рівні урядів і Європейської спільноти.
– У нас можуть виникнути проблеми радше в переговорах з Польщею про вступ до Європейського Союзу — особливо в частині узгодження економічних інтересів. І він навіть публічно пообіцяв, що не підпише вступ України в НАТО і Євросоюз. Хоча це був, я так розумію, такий кон’юнктурний політтехнологічний крок перед виборами, щоб консолідувати всіх, хто проти був ліберального кандидата, — попереджає експерт.
Внутрішня нестабільність Польщі
Одним з головних викликів для України, за словами Фесенка, стане не зовнішня політика Польщі, а її внутрішня дестабілізація.
– Польща буде відволікатися на внутрішні політичні протиріччя, що зменшуватиме її ефективність у межах Європейського Союзу. Можуть виникати складнощі у відносинах між урядом і президентом, зокрема у формуванні політики щодо України, — каже він.
Фесенко наголошує: блокування транспорту, аграрні конфлікти, суперечки навколо зерна — це не лише політика, а й конкуренція на ринках.
– Ми з Польщею є конкурентами на європейських ринках. І проблема не тільки в Польщі… Пільговий режим, запроваджений у 2022 році, скасовується. Ми повертаємось до умов зони вільної торгівлі з квотами, — пояснює він.
Політолог реалістично оцінює зміну в польсько-українських відносинах: від дружби до конкуренції.
– Епоха, коли Польща виступала в ролі адвоката України, закінчилася. Тепер вона діятиме прагматичніше. Вони не відмовляться від партнерства — але наші відносини стануть складнішими, особливо в економіці, — зазначає Фесенко.
Найбільшу загрозу Фесенко бачить не в персоналіях, а в зміні суспільних настроїв у Польщі.
– Близько чверті польських виборців уже критично налаштовані до України. Це дуже тривожна тенденція, — говорить він.
Володимир Фесенко вважає, що результат виборів — це не катастрофа для України, але сигнал про нову, складнішу епоху у відносинах з Польщею.
– Навроцький — не проблема. Проблема — у внутрішньому розколі Польщі, який може впливати на її стабільність і політику щодо України, — підсумовує політолог.
Україна і Польща залишаться партнерами, однак емоційна підтримка змінюється на прагматичний розрахунок.
Війна об’єднує нас у безпековій сфері, але в економіці зростає конкуренція.
Важливо не втрачати стратегічного діалогу та шукати взаємоприйнятні рішення — попри зміну політичного ландшафту у Варшаві.