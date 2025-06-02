Перемога Навроцького: що означає для України зміна президента в Польщі

Президент Польщі має вагомий вплив на зовнішню політику та оборону, але не на внутрішню економіку.

– У Польщі уряд відіграє ключову роль. Президент — важлива, але не всевладна фігура, — наголошує експерт.

Заяви щодо вступу України в НАТО та ЄС

Політолог нагадав, що Навроцький перед виборами у Польщі заявив, що не підпише вступ України до НАТО чи Євросоюзу.

Але Фесенко розглядає це як передвиборчий кон’юнктурний крок, а не фіксовану позицію. Справжнє значення матимуть переговори на рівні урядів і Європейської спільноти.

– У нас можуть виникнути проблеми радше в переговорах з Польщею про вступ до Європейського Союзу — особливо в частині узгодження економічних інтересів. І він навіть публічно пообіцяв, що не підпише вступ України в НАТО і Євросоюз. Хоча це був, я так розумію, такий кон’юнктурний політтехнологічний крок перед виборами, щоб консолідувати всіх, хто проти був ліберального кандидата, — попереджає експерт.

Внутрішня нестабільність Польщі

Одним з головних викликів для України, за словами Фесенка, стане не зовнішня політика Польщі, а її внутрішня дестабілізація.

– Польща буде відволікатися на внутрішні політичні протиріччя, що зменшуватиме її ефективність у межах Європейського Союзу. Можуть виникати складнощі у відносинах між урядом і президентом, зокрема у формуванні політики щодо України, — каже він.

Фесенко наголошує: блокування транспорту, аграрні конфлікти, суперечки навколо зерна — це не лише політика, а й конкуренція на ринках.

– Ми з Польщею є конкурентами на європейських ринках. І проблема не тільки в Польщі… Пільговий режим, запроваджений у 2022 році, скасовується. Ми повертаємось до умов зони вільної торгівлі з квотами, — пояснює він.

Політолог реалістично оцінює зміну в польсько-українських відносинах: від дружби до конкуренції.

– Епоха, коли Польща виступала в ролі адвоката України, закінчилася. Тепер вона діятиме прагматичніше. Вони не відмовляться від партнерства — але наші відносини стануть складнішими, особливо в економіці, — зазначає Фесенко.

Найбільшу загрозу Фесенко бачить не в персоналіях, а в зміні суспільних настроїв у Польщі.

– Близько чверті польських виборців уже критично налаштовані до України. Це дуже тривожна тенденція, — говорить він.

Володимир Фесенко вважає, що результат виборів — це не катастрофа для України, але сигнал про нову, складнішу епоху у відносинах з Польщею.