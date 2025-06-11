РФ помітно втрачає вплив в африканському регіоні Сахель – розвідка
Російська Федерація стикається з дедалі помітнішою втратою впливу в регіоні Сахель, до складу якого входять 12 африканських країн з населенням понад 300 млн.
– Втрата впливу відбувається на тлі активного перекидання важкого озброєння та зусиль зі зміцнення військової присутності через новостворений Африканський корпус, – йдеться в повідомленні.
Завершення місії Вагнер
У Службі зовнішньої розвідки України зазначили, що заяви про нібито успішне завершення місії угруповання Вагнер в Малі різко контрастують із фактами на місці: ситуація з безпекою продовжує погіршуватися.
У день оголошення про виведення вагнерівців малійські урядові сили зазнали значних втрат і втратили контроль над стратегічним військовим табором Булькесі.
Відповідальність за низку атак взяло на себе угруповання JNIM, афілійоване з Аль-Каїдою, яке налічує до шести тисяч бойовиків і де-факто формує протодержавне утворення від західного Малі до північного Беніну.
Джерело: СЗР
Фото: СЗР