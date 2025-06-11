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Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина
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РФ помітно втрачає вплив в африканському регіоні Сахель – розвідка

провал місії РФ в Африці

Російська Федерація стикається з дедалі помітнішою втратою впливу в регіоні Сахель, до складу якого входять 12 африканських країн з населенням понад 300 млн.

– Втрата впливу відбувається на тлі активного перекидання важкого озброєння та зусиль зі зміцнення військової присутності через новостворений Африканський корпус, – йдеться в повідомленні.

Завершення місії Вагнер

У Службі зовнішньої розвідки України зазначили, що заяви про нібито успішне завершення місії угруповання Вагнер в Малі різко контрастують із фактами на місці: ситуація з безпекою продовжує погіршуватися.

У день оголошення про виведення вагнерівців малійські урядові сили зазнали значних втрат і втратили контроль над стратегічним військовим табором Булькесі.

Зараз дивляться

Відповідальність за низку атак взяло на себе угруповання JNIM, афілійоване з Аль-Каїдою, яке налічує до шести тисяч бойовиків і де-факто формує протодержавне утворення від західного Малі до північного Беніну.

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Джерело: СЗР

Фото: СЗР

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