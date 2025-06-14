Ядерні переговори між США та Іраном скасовано

Переговори між США та Іраном щодо іранської ядерної програми, які були заплановані на неділю в столиці Оману – Маскаті, не відбудуться.

Про це повідомив міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді, який є посередником у цих переговорах.

Переговори США та Ірану про ядерну програму скасовані

За словами дипломата, хоча зустріч і скасували, важливо пам’ятати, що дипломатія і діалог залишаються єдиним шляхом для досягнення довгострокового миру.

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– Переговори між Іраном і США, заплановані на цю неділю в Маскаті, тепер не відбудуться. Але дипломатія і діалог залишаються єдиним шляхом до тривалого миру, – написав Бадр аль-Бусаїді в соцмережі Х (раніше Twitter).

Напередодні газета The Hill, з посиланням на іранських високопоставлених чиновників, повідомила, що Тегеран відмовився брати участь у переговорах з Вашингтоном, які мали відбутися в Омані. Запланована зустріч мала стати шостим етапом переговорів щодо нової ядерної угоди.

Це рішення стало наслідком авіаударів, завданих Ізраїлем 13 червня. Удари були націлені на іранські ядерні та військові об’єкти, через що дипломатичні контакти між сторонами припинилися.

Президент США Дональд Трамп закликав Іран відновити переговори щодо ядерної угоди після ізраїльських ударів по країні. Глава Білого дому у своїй соцмережі Truth Social зазначив, що надавав Ірану можливість домовитися, попереджаючи про можливі наслідки.

Трамп підкреслив, що Іран повинен погодитися на угоду, “поки ще не пізно”.

Тим часом речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що дії США роблять “діалог безглуздим”, оскільки одночасно дозволяють Ізраїлю атакувати Іран.

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