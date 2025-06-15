Розвідка Британія: КНДР втратила понад 6 тисяч солдатів у боях на Курському напрямку

Військові Північної Кореї, які воюють на боці Росії, зазнали серйозних втрат під час бойових дій у Курській області.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.

Втрати КНДР на Курському напрямку

Ймовірно, війська КНДР на Курському напрямку втратили понад 6 тис. військовослужбовців під час наступальних операцій проти українських захисників. Це, за даними розвідки Великої Британії, більше ніж половина з приблизно 11 тис. бійців, яких Північна Корея спочатку відправила на цей напрямок.

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У Міноборони Великої Британії зазначають, що значні втрати, напевно, стали наслідком дуже виснажливих піхотних атак. Також повідомляється, що після цього Північна Корея перекинула до Курська ще невелику кількість військових.

Британська розвідка нагадує, що 4 червня секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу вдруге за менш ніж три місяці приїжджав до Північної Кореї на зустріч з Кім Чен Ином. Ймовірно, він був головним переговорником щодо військової допомоги КНДР у війні проти України.

– Операції КНДР досі обмежувалися Курською областю. Будь-яке рішення про розгортання військ на міжнародно визнаній суверенній території України для підтримки російських сил майже напевно вимагатиме схвалення як російського диктатора Володимира Путіна, так і північнокорейського диктатора Кім Чен Ина, – йдеться у звіті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 208-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Володимир Зеленський

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