РФ втратила Су-25 на Донеччині через “дружній вогонь”

Російські військові збили свій же штурмовик Су-25 внаслідок “дружнього вогню” на Вугледарсько-Авдіївському напрямку.

Про втрату російського штурмовика повідомив український OSINT-аналітик AviVector.

Росія збила власний Су-25

За його даними, під час виконання бойового завдання пара штурмовиків Су-25, що вилетіла з аеродрому Таганрог-Центральний, діяла на Вугледарсько-Авдіївському напрямку.

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У ході місії один із літаків зазнав аварії та розбився на території Донецької області. Пілот встиг катапультуватися перед падінням машини.

Для його евакуації до району падіння прибув російський вертоліт Мі-8МТПР, який забрав постраждалого льотчика.

За даними OSINTtechnical, штурмовик Су-25 попередньо збили некерованою ракетою, яку випустив інший Су-25 – його напарник по місії.

Втрату штурмовика підтвердили російські z-блогери та військові канали. Зокрема, російські пропагандисти визнали факт аварії Су-25 через “дружній вогонь”.

Раніше підрозділ Кракен ліквідував символічного мільйонного російського окупанта .

Ним виявився Машанєнков Сергій Миколайович – уродженець Камчатського краю 1978 року народження, який був військовослужбовцем тихоокеанської морської піхоти Збройних сил РФ.

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