Разведка Великобритании: КНДР потеряла более 6 тысяч солдат в боях на Курском направлении

Военные Северной Кореи, воюющие на стороне России, понесли серьезные потери во время боевых действий в Курской области.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

Потери КНДР на Курском направлении

Вероятно, войска КНДР на Курском направлении потеряли более 6 тыс. военнослужащих во время наступательных операций против украинских защитников. Это, по данным разведки Великобритании, более половины из примерно 11 тыс. бойцов, которых Северная Корея изначально отправила на это направление.

Сейчас смотрят

В Минобороны Великобритании отмечают, что значительные потери, вероятно, стали следствием очень изнурительных пехотных атак. Также сообщается, что после этого Северная Корея перебросила в Курск еще небольшое количество военных.

Британская разведка напоминает, что 4 июня секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во второй раз за менее чем три месяца приезжал в Северную Корею на встречу с Ким Чен Ыном. Вероятно, он был главным переговорщиком по военной помощи КНДР в войне против Украины.

— Операции КНДР до сих пор ограничивались Курской областью. Любое решение о развертывании войск на международно признанной суверенной территории Украины для поддержки российских сил почти наверняка потребует одобрения как российского диктатора Владимира Путина, так и северокорейского диктатора Ким Чен Ына, — говорится в отчете.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 208-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Владимир Зеленский

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.