Ми можемо рухатися вперед: Макрон і Мерц вважають, що Трамп може погодити санкції проти РФ

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловили оптимізм щодо того, що президент США Дональд Трамп може незабаром погодити додаткові санкції проти Росії.

Макрон і Мерц про санкції проти РФ

– Вчора я, як і мої колеги, чув, що він сказав, що це нормально, якщо всі підтримують санкції. Він не хотів діяти самотужки, але вважає, що ми можемо рухатися вперед, – заявив Макрон.

Подібні заяви зробив і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

– Я повертаюся до Німеччини з обережним оптимізмом щодо того, що найближчими днями в Америці будуть ухвалення рішення про запровадження подальших санкцій проти Росії, – сказав Мерц.

Нещодавно Трамп висловив незгоду з ідеєю подальших санкцій проти Росії, посилаючись на економічні витрати.

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Як повідомляло Bloomberg з посиланням на слова людей, знайомих з цим питанням, обговорення лідерів країн Великої сімки (G7) мало спонукало президента США до посилення санкцій проти Росії.

На саміті G7 у Канаді Дональд Трамп ще більше розчарував союзників, заявивши, що санкції коштують США багато грошей. Водночас він повторив багато з цих заперечень за вечерею, сказали джерела, які говорили на умовах анонімності.

Проте очікується, що у заяві, яку опублікує прем’єр-міністр Канади Марк Карні, буде зазначено, що країни G7 підтримують мирні зусилля під керівництвом США, а Україна продемонструвала свою готовність до припинення вогню, на відміну від Росії.

У заяві планують зазначити, що союзникам Києва необхідно продовжувати чинити тиск на Москву за допомогою санкцій.

Водночас вони наполягають на зниженні граничної ціни на російську нафту країнами Великої сімки, з чим дотепер не погоджувалися США.

Джерело : Bloomberg

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