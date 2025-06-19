КНДР планує відрядити до РФ 25 тис. працівників на заводи з виробництва дронів

Північна Корея розглядає можливість відряджання робітників на російський завод із виготовлення безпілотників для збільшення виробництва. Натомість КНДР прагне, щоб Росія здійснила навчання для управління БпЛА.

Про це стало відомо виданню NHK із дипломатичних джерел на Заході та в Росії.

КНДР може направити до РФ працівників – причина

Завод, на який планують відправити загалом 25 тис. робітників із Північної Кореї, розташований в особливій економічній зоні Алабуга в російській республіці Татарстан, стверджують у виданні.

Зараз дивляться

Військова співпраця між РФ і КНДР продовжує поглиблюватися, коли Росія збільшує виробництво безпілотників під час повномасштабного вторгнення в Україну, звернули увагу журналісти.

– Водночас Північна Корея прагне зміцнити свої Збройні сили, – йдеться у повідомленні.

У червні минулого року Росія та Північна Корея підписали всеосяжний договір про стратегічне партнерство, який зобов’язує кожну з країн надавати військову допомогу в разі непередбачуваних обставин.

Після цього стало відомо, що Пхеньян розгорнув війська на території Російської Федерації.

Нещодавно керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Росія почала допомагати Північній Кореї освоювати виробництво ударних дронів великої дальності.

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