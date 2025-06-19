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КНДР планирует отправить в РФ 25 тыс. работников на заводы по производству дронов

солдати КНДР
Фото: Getty Images

Северная Корея рассматривает возможность командирования рабочих на российский завод по изготовлению беспилотников для увеличения производства. Взамен КНДР хочет, чтобы Россия осуществила обучение для управления БпЛА.

Об этом стало известно изданию NHK из дипломатических источников на Западе и в России.

КНДР может направить в РФ работников — причина

Завод, на который планируют отправить в общей сложности 25 тыс. рабочих из Северной Кореи, расположен в особой экономической зоне Алабуга в российской республике Татарстан, утверждают в издании.

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Военное сотрудничество между РФ и КНДР продолжает углубляться, когда Россия увеличивает производство беспилотников во время полномасштабного вторжения в Украину, обратили внимание журналисты.

— В то же время Северная Корея стремится укрепить свои Вооруженные силы, — говорится в сообщении.

В июне прошлого года Россия и Северная Корея подписали всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве, который обязывает каждую из стран оказывать военную помощь в случае непредвиденных обстоятельств.

После этого стало известно, что Пхеньян развернул войска на территории Российской Федерации.

Недавно руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия начала помогать Северной Корее осваивать производство ударных дронов большой дальности.

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