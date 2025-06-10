Зеленський повідомив, що РФ передає КНДР технологію іранських дронів

Президент України Володимир Зеленський розповів, що провів розмову з міністром оборони Рустемом Умєровим. Вони обговорили посилення протиповітряної оборони та поширення в КНДР російсько-іранських дронових технологій.

РФ передає Північній Кореї технології іранських дронів

Зеленський повідомив, що сьогодні заслухав доповіді військових та окремо провів розмову з міністром оборони. Вони обговорили, як Україна протидіє дронам, захищається від ракет і посилює свою протиповітряну оборону.

– Росіяни знову застосували ракети з Північної Кореї – балістику. Бачимо дані і щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій – і це максимально небезпечно і для Європи, і для регіону Східної та Південно-Східної Азії, – сказав президент у вечірньому зверненні 10 червня.

Президент підкреслив, що чим довше триватиме війна, то більше розвиватимуться бойові технології — а разом із цим зростатиме і рівень загрози для всіх.

Зараз дивляться

– На це треба реагувати зараз, а не тоді, коли тисячі вдосконалених Шахедів та балістичних ракет почнуть загрожувати Сеулу і Токіо, – наголосив український лідер.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Володимир Зеленський

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