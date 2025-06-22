GBU-57: що відомо про найпотужнішу у світі неядерну авіабомбу

У неділю, 22 червня, США завдали ударів по трьох ядерних об’єктах в Ірані: Натанзі, Ісфахані та Фордо – останній вважається найціннішою ціллю. Відомо, що США били по Фордо 13-тонною бомбою GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Факти ICTV розповідають, які характеристики бомби GBU-57 та чи здатна вона знищити ядерні об’єкти Ірану.

Що відомо про атаку США на Іран

У телевізійному зверненні до американської нації Дональд Трамп назвав удари Америки по Ірану визначним військовим успіхом і попередив Тегеран, що йому слід швидко укласти мир або ж, в іншому разі, очікувати набагато більших атак.

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За повідомленнями, США скинули важкі бомби GBU-57 зі стратегічних стелс-бомбардувальників B-2 та крилаті ракети Томагавк (Tomahawk). Деталі про удари по Ірану можуть розповісти сьогодні на брифінгу Пентагона.

Державні ЗМІ Ірану визнають, що частина об’єкта у Фордо була атакована, але применшують масштаби руйнувань.

GBU-57: що відомо про американську бомбу

Масивна 13-тонна неядерна бомба GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator – масивний проникальний боєприпас).

Це єдина бомба, котра, як вважається, здатна уразити ключові іранські ядерні об’єкти, заховані глибоко під горами.

Протибункерна бомба GBU-57 може уражати цілі на глибині до 61 метра, а за багаторазових ударів здатна проникати ще глибше. Досі бомбу GBU-57 скидали лише під час тестувань.

Єдиним літаком, оснащеним для скидання сучасних бомб GBU-57 MOP, є американський стелс-бомбардувальник B-2 Spirit. Кожен B-2 може нести дві GBU-57. Донедавна шість стелс-бомбардувальників B-2 базувалися на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані, але на початку травня цього року вони повернулися на авіабазу Вітмен у штаті Міссурі.

Характеристики бомби GBU-57

Класифікація – протибункерна авіаційна бомба;

Маса – 13,2 (13,6) тонни;

Бойова частина – 2,7 тонни;

Довжина – 6,3 метра;

Глибина проникнення – на 60 м під землю і на 16 метрів у бетон.

Корпус бомби GBU-57 виготовлений зі спеціальної високоміцної сталі.

Американці використовували її попередницю, бомбу BLU-82 Daisy Cutter вагою 6,8 тонни, під час війни у В’єтнамі. Тоді бомби BLU-82 скидали з літака Hercules, щоб очистити місця для посадки вертольотів у джунглях.

Ці бомби також використовувалися під час першої війни в Перській затоці та проти Аль-Каїди в печерах Тора-Бора в Афганістані після теракту 11 вересня 2001 року.

Наступною гігантською американською бомбою була GBU-43 Massive Ordnance Air Blast, відома як MOAB і прозвана “матір’ю всіх бомб”. Вага MOAB – 9 850 кг. ВПС США використали цю бомбу проти комплексу печер ІДІЛ в Афганістані у 2017 році.

Об’єкт у Фордо

Завод зі збагачення урану в Фордо поблизу міста Кум розташований приблизно у 152 км на південний захід від Тегерана. Вважається, там зберігаються важливі центрифуги для збагачення урану. Об’єкт побудований у схилі гори, приблизно на 80 метрів під землею і скелями.

Ізраїльські сили оборони вже пошкодили кілька ядерних цілей в Ірані, але ізраїльтяни не мають відповідної зброї, щоб вдарити по об’єкту у Фордо.

Водночас очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що найчутливіші елементи ядерної програми Ірану заховані на глибині аж 800 метрів. Тож навіть для бомби GBU-57 – це надто складна ціль.

За повідомленнями, іранський ядерний об’єкт у Фордо захищали іранські та російські системи протиповітряної оборони. Хоча до цього удару ВПС Ізраїлю значною мірою нейтралізували іранські системи ППО.

Американська авіаносна ударна група USS Vinson вже стоїть в Аравійському морі, ще одна авіаносна група USS Nimitz CSG прямує зі сходу.

Джерело: British Forces Broadcasting Service, Defense Express

Фото: BFBS Forces News/скриншот із відео

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